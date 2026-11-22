Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στους ελληνικούς αγώνες.

Η 11η αγωνιστική της Super League περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις, με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να αγωνίζονται εντός έδρας. Σημαντική ελληνική παρουσία υπάρχει επίσης στο μπάσκετ, στη Super League 2, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 και στη Volley League Γυναικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αγώνες της Super League

Η δράση αρχίζει στις 16:00 στη Λιβαδειά και ολοκληρώνεται το βράδυ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πριν από τη διακοπή επικράτησε με ανατροπή του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, υποδέχεται τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά:

16:00: Λεβαδειακός – Ατρόμητος | Novasports 1 League

Λεβαδειακός – Ατρόμητος | Novasports 1 League 17:00: Παναιτωλικός – Βόλος Elabet | Magenta Sport 2 League

Παναιτωλικός – Βόλος Elabet | Magenta Sport 2 League 17:30: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ | ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV 1

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ | ΣΚΑΪ και ΣΠΟΡ FM TV 1 19:00: Ολυμπιακός – Ηρακλής | Magenta Sport 1 League

Ολυμπιακός – Ηρακλής | Magenta Sport 1 League 19:30: ΠΑΟΚ – Κηφισιά | Novasports 1 League

Οι ώρες και τα κανάλια των πέντε αναμετρήσεων έχουν επιβεβαιωθεί από το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Το πλήρες αγωνιστικό καλεντάρι της σεζόν βρίσκεται στο πρόγραμμα της Super League 2026-2027.

Η ελληνική δράση στο μπάσκετ

Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 8η αγωνιστική της GBL. Στις 13:00 η Μύκονος υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ στις 15:00 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Καρδίτσα.

13:00: Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων | ΣΠΟΡ FM TV 1

Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων | ΣΠΟΡ FM TV 1 15:00: ΑΣ Καρδίτσας – Ολυμπιακός | ΣΠΟΡ FM TV 2

Super League 2, Εθνική Κ17 και βόλεϊ

Το ελληνικό πρόγραμμα ανοίγει στις 12:30 με την αναμέτρηση Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea για τη Super League 2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 14:30 η Εθνική Ελλάδας Κ17 αντιμετωπίζει τον Παναμά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ενώ στις 17:00 ο Πανιώνιος υποδέχεται τον ΖΑΟΝ για τη Volley League Γυναικών.

12:30: Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – WebTV

Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ – WebTV 14:30: Ελλάδα – Παναμάς, Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Παναμάς, Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 17:00: Πανιώνιος – ΖΑΟΝ | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Δείτε επίσης το πλήρες πρόγραμμα της Super League 2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσοχή στις αλλαγές του προγράμματος

Η ΕΡΤ διευκρίνισε ότι οι αναμετρήσεις Πύργος – Μαρκό και Διομήδης Άργους – Άρης Νίκαιας, οι οποίες εμφανίζονται σε ορισμένες τηλεοπτικές λίστες για σήμερα, θα μεταδοθούν τελικά τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 14:45 και 17:00 αντίστοιχα.

Τα μεγάλα παιχνίδια του εξωτερικού

Από το διεθνές πρόγραμμα ξεχωρίζουν το Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις 18:30, το Αταλάντα – Ίντερ στις 21:45 και το Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης στις 22:00.