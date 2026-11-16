Ελλάδα – Σερβία: Ανατροπές από Γιοβάνοβιτς – Μανδάς, Κουλιεράκης και Δουβίκας βασικοί

Με αρκετές αλλαγές και τον Χρήστο Μανδά κάτω από τα δοκάρια παρατάσσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την Εθνική Ελλάδας απέναντι στη Σερβία, στην κρίσιμη αναμέτρηση για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League A του Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε τέσσερις διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στη βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία, επιλέγοντας τους Μανδά, Κουλιεράκη, Ζαφείρη και Δουβίκα.

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Η αναμέτρηση διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και αρχίζει στις 21:45.

Ελλάδα – Σερβία: Η ενδεκάδα της Εθνικής

Ο Χρήστος Μανδάς παίρνει τη θέση του Κωνσταντίνου Τζολάκη στην εστία, ενώ στο κέντρο της άμυνας ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης αντικαθιστά τον Παναγιώτη Ρέτσο και θα αγωνιστεί δίπλα στον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο.

Στα άκρα της άμυνας διατηρούνται ο Λάζαρος Ρότα και ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο Χρήστος Ζαφείρης επιστρέφει μετά την τιμωρία που τον κράτησε εκτός από την αναμέτρηση στο Άμστερνταμ και θα αποτελέσει το δίδυμο στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Θανάση Ανδρούτσο.

Στα άκρα της επίθεσης ξεκινούν οι Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης, ενώ στην κορυφή ο Τάσος Δουβίκας θα αγωνιστεί στο πλευρό του Βαγγέλη Παυλίδη.

Η ενδεκάδα της Ελλάδας: Μανδάς, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Δουβίκας, Παυλίδης.

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Βασικός ο Τζόλης – Εκτός ο Ιωαννίδης

Ο Χρήστος Τζόλης βρίσκεται κανονικά στο αρχικό σχήμα, παρά τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε αισθανθεί στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία δεν έδειξε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, και τέθηκε στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

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Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Φώτης Ιωαννίδης και Δημήτρης Κουρμπέλης. Το DEBATER είχε καταγράψει τον συναγερμό που σήμανε στην Εθνική με τις ενοχλήσεις των Τζόλη και Ιωαννίδη.

Οι έντεκα της Σερβίας

Η Σερβία παρατάσσεται με τον Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς κάτω από τα δοκάρια και επιθετικό δίδυμο τους Λούκα Γιόβιτς και Αλεξάνταρ Μίτροβιτς.

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Η ενδεκάδα της Σερβίας: Βάνια Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μπούκινατς, Εράκοβιτς, Μπάμπιτς, Μιλένκοβιτς, Νεντέλκοβιτς, Μακσίμοβιτς, Λούκιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Γιόβιτς, Μίτροβιτς.

Ώρα αντίδρασης μετά τον εφιάλτη του Άμστερνταμ

Η Εθνική καλείται να εμφανίσει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο που παρουσίασε απέναντι στην Ολλανδία.

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Η συντριβή με 7-0 στο Άμστερνταμ αποτέλεσε τη βαρύτερη ήττα της «γαλανόλευκης» στη μεταπολεμική ιστορία της και προκάλεσε την ανάγκη για άμεση αγωνιστική αντίδραση.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε στείλει το μήνυμα ότι οι διεθνείς διαθέτουν «τον κατάλληλο εγωισμό για να αντιδράσουν» απέναντι στη Σερβία.

Η Ελλάδα χρειάζεται τη νίκη στο Πανθεσσαλικό και ταυτόχρονα να μην επικρατήσει η Γερμανία της Ολλανδίας, ώστε να εξαντλήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.