Δέντρο έπεσε στη λεωφόρο Πεντέλης, στο ύψος του Χαλανδρίου, το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι της κακοκαιρίας «Άργος» έπλητταν την Αττική. Σύμφωνα με το Newsbomb, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στο σημείο της πτώσης.

Στην πρώτη ενημέρωση δεν διευκρινίστηκε ποιο ρεύμα επηρεάστηκε ή πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχαν προηγηθεί πτώσεις δέντρων στη Νέα Ερυθραία και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Στη Βουλιαγμένης, η κυκλοφορία διακόπηκε στο ύψος της Πρίγκηπος Πέτρου, στο ρεύμα προς Βούλα. Το 112 είχε προειδοποιήσει για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Αττική μέχρι και τη Δευτέρα.