Εθνική Ελλάδας: Πότε είναι τα τρία «παράθυρα» που θα κρίνουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε… απογοητευτικά τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και πλέον στρέφει την προσοχή της στη δεύτερη και πιο απαιτητική φάση της διοργάνωσης, όπου θα διεκδικήσει το εισιτήριο για την τελική φάση στο Κατάρ.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπαίνει στη νέα φάση μετά τις αποκαρδιωτικές εμφανίσεις απέναντι σε Μαυροβούνιο και Πορτογαλία στην πρώτη φάση. Παράλληλα, θα αντιμετωπίσει σε διπλούς αγώνες την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία, με στόχο να τερματίσει στην πρώτη τριάδα του ομίλου.

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Τα τρία «παράθυρα» της δεύτερης φάσης

27-28 Αυγούστου και 30-31 Αυγούστου 2026

26-27 Νοεμβρίου και 29-30 Νοεμβρίου 2026

25-26 Φεβρουαρίου και 28 Φεβρουαρίου / 1 Μαρτίου 2027

Συνολικά, η «γαλανόλευκη» θα δώσει έξι αγώνες απέναντι στις τρεις νέες αντιπάλους της, ενώ δεν θα αντιμετωπίσει ξανά τις ομάδες με τις οποίες αναμετρήθηκε στην πρώτη φάση, καθώς τα αποτελέσματα μεταφέρονται στη βαθμολογία.

Η αποστολή της Ελλάδας μόνο εύκολη δεν θα είναι, καθώς στον όμιλο συμμετέχουν ισχυρές ομάδες, με την Ισπανία να ξεκινά από πλεονεκτική θέση. Παρ’ όλα αυτά, οι τρεις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της Εθνικής για παρουσία στην κορυφαία διοργάνωση.