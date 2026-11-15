Εθνική Ελλάδας: Συναγερμός με Τζόλη και Ιωαννίδη πριν τη Σερβία – Υποβλήθηκαν σε μαγνητική

Με δύο σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα ολοκλήρωσε η Εθνική Ελλάδας την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τη Σερβία, τη Δευτέρα (16/11, 21:45), στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Φώτης Ιωαννίδης αισθάνθηκαν μυϊκές ενοχλήσεις και υποβλήθηκαν σε μαγνητική τομογραφία, με τη συμμετοχή τους στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League να κρίνεται αμφίβολη.

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Οι εξετάσεις των δύο διεθνών θα αξιολογηθούν τη Δευτέρα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα, όταν αναμένεται να ληφθεί η τελική απόφαση από το ιατρικό και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής.

Ελλάδα – Σερβία: Τη Δευτέρα η απόφαση για Τζόλη και Ιωαννίδη

Η κατάσταση των Τζόλη και Ιωαννίδη προκαλεί έντονο προβληματισμό στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς πρόκειται για δύο από τις βασικές επιθετικές επιλογές της «γαλανόλευκης».

Τα αποτελέσματα των μαγνητικών εξετάσεων θα δείξουν εάν οι ενοχλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν εγκαίρως ή αν οι δύο ποδοσφαιριστές θα μείνουν εκτός αποστολής.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν πρόκειται να ρισκάρει τη συμμετοχή κάποιου παίκτη εφόσον υπάρχει κίνδυνος υποτροπής ή επιδείνωσης του προβλήματος. Η τελική αποστολή για τον αγώνα αναμένεται να ανακοινωθεί την ημέρα της αναμέτρησης.

Οριστικά εκτός ο Δημήτρης Κουρμπέλης

Στις δύο νέες ανησυχίες προστίθεται η επιβεβαιωμένη απουσία του Δημήτρη Κουρμπέλη.

Ο διεθνής μέσος εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής.

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Ο Κουρμπέλης επρόκειτο να αγωνιστεί ως βασικός απέναντι στην Ολλανδία, αλλά αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και αντικαταστάθηκε την τελευταία στιγμή από τον Νεκτάριο Τριαντή.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιβεβαίωσε την απουσία του στη συνέντευξη Τύπου, όπου έστειλε το μήνυμα ότι η Εθνική διαθέτει τον απαραίτητο εγωισμό για να αντιδράσει απέναντι στη Σερβία.

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Στα θετικά για την ελληνική ομάδα είναι οι επιστροφές των Χρήστου Ζαφείρη και Μανώλη Σάλιακα, οι οποίοι εξέτισαν τις ποινές τους και βρίσκονται ξανά στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή.

Να αφήσει πίσω τον εφιάλτη του Άμστερνταμ

Η Ελλάδα καλείται να βγάλει αντίδραση μετά τη συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία, ένα αποτέλεσμα που αποτελεί την ευρύτερη ήττα της Εθνικής στη μεταπολεμική ιστορία της.

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Το DEBATER κατέγραψε το εφιαλτικό βράδυ της «γαλανόλευκης» στο Άμστερνταμ, το οποίο άλλαξε δραματικά τα δεδομένα του ομίλου και στέρησε από την Ελλάδα τη δυνατότητα να κρατά αποκλειστικά στα χέρια της την πρόκριση.

Παρά το βαρύ αποτέλεσμα, η Εθνική εξακολουθεί να διεκδικεί μία θέση στα προημιτελικά του Nations League και θέλει να ολοκληρώσει με νίκη την παρθενική παρουσία της στη League A.

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Τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής στους «8»

Η Ελλάδα χρειάζεται πρωτίστως να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στη Σερβία, αλλά θα έχει στραμμένο το βλέμμα της και στην αναμέτρηση Γερμανία – Ολλανδία, η οποία αρχίζει την ίδια ώρα.

Τα βασικά σενάρια πρόκρισης είναι:

Με νίκη επί της Σερβίας: Η Ελλάδα προκρίνεται εφόσον η Γερμανία δεν νικήσει την Ολλανδία.

Η Ελλάδα προκρίνεται εφόσον η Γερμανία δεν νικήσει την Ολλανδία. Με ισοπαλία: Η Εθνική προκρίνεται εφόσον η Γερμανία δεν επικρατήσει των Ολλανδών.

Η Εθνική προκρίνεται εφόσον η Γερμανία δεν επικρατήσει των Ολλανδών. Με ήττα: Η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί μόνο αν η Ολλανδία νικήσει τη Γερμανία.

Σε ενδεχόμενη ισοβαθμία με τη Γερμανία, η «γαλανόλευκη» έχει το πλεονέκτημα λόγω της νίκης με 1-0 επί γερμανικού εδάφους και του 0-0 στην Τούμπα απέναντι στη Γερμανία.

Εάν νικήσουν τόσο η Ελλάδα όσο και η Γερμανία, θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία στους 11 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση, το 7-0 από την Ολλανδία έχει φέρει την Εθνική σε εξαιρετικά μειονεκτική θέση.

Με απουσίες και η Σερβία

Προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, η οποία δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς.

Ο 20χρονος μέσος της Ίντερ αποχώρησε από την προετοιμασία λόγω μυϊκού τραυματισμού ψηλά στον δεξιό μηρό και τέθηκε εκτός των αγώνων με Γερμανία και Ελλάδα.

Το DEBATER είχε μεταδώσει την είδηση για την απουσία του Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς από την αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό.

Η Σερβία μπορεί να βρίσκεται χωρίς βαθμό στον όμιλο, ωστόσο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει προειδοποιήσει ότι η βαθμολογική της θέση δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την αγωνιστική της ποιότητα.

Ελλάδα – Σερβία: Ώρα και κανάλια μετάδοσης

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Ώρα έναρξης: 21:45

21:45 Τηλεοπτική μετάδοση: ALPHA και Novasports Start

ALPHA και Novasports Start Διοργάνωση: UEFA Nations League

UEFA Nations League Αγωνιστική: 6η και τελευταία

Την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και το Γερμανία – Ολλανδία, αποτέλεσμα που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τελική κατάταξη και την τύχη της Εθνικής.