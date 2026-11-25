Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 104-79 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση και έμεινε μόνη στην κορυφή με ρεκόρ 11-3. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 7-7.

Ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Κόρι Τζόσεφ πέτυχε 14 πόντους στην πρώτη περίοδο, την οποία ο Ολυμπιακός έκλεισε μπροστά με 32-29. Οι Πειραιώτες πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα πέντε πόντων (49-44), αλλά η Χάποελ ισοφάρισε σε 58-58 στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός απάντησε με σερί 9-0 και μπήκε στην τελευταία περίοδο στο +6 (72-66). Εκεί πέτυχε 32 πόντους, δέχθηκε 13 και άνοιξε τη διαφορά στους 25.

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Ο Τζόσεφ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 27 πόντους, ο Φουρνιέ έκανε double-double με 23 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 21 πόντους. Από τη Χάποελ ξεχώρισαν ο Ις Γουέινραϊτ με 17 πόντους και ο Βασίλιε Μίτσιτς με 16.

Τα δεκάλεπτα

32-29, 49-44, 72-66, 104-79

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στις 21:15 για τη 15η αγωνιστική.

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