Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων, μετά τις απολογίες τους την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για τη λογίστρια που αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Μαρκέλλα», τη μητέρα της και τον άνδρα με το ψευδώνυμο «Γιώργος».

Στη λογίστρια αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην πρώτη από τις δύο ομάδες που ερεύνησαν οι Εσωτερικές Υποθέσεις, ενώ ο «Γιώργος» φέρεται να ήταν επικεφαλής της δεύτερης. Οι τρεις είναι μεταξύ των 16 κατηγορουμένων που κλήθηκαν να απολογηθούν την Κυριακή ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς.

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Ο ρόλος της μητέρας και οι εικονικές διαμονές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η μητέρα της λογίστριας φέρεται να εισέπραττε χρήματα και να παρέδιδε παραστατικά, μεταξύ άλλων στη Μυτιλήνη. Στο προηγούμενο ρεπορτάζ για τη λογίστρια και τον «Γιώργο» είχαν καταγραφεί και συναντήσεις για την παράδοση αποδείξεων κοντά στη ΓΑΔΑ και στα δικαστήρια.

Κατά την έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων, οι δύο ομάδες φέρονται να προμήθευαν έναντι αμοιβής ένστολους και άλλους δημοσίους υπαλλήλους με αποδείξεις για διανυκτερεύσεις που δεν είχαν γίνει, ώστε να εμφανίζονται ως δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, οι διανυκτερεύσεις ήταν πραγματικές, αλλά τα παραστατικά εμφάνιζαν υψηλότερο κόστος.

Στα 12,67 εκατ. ευρώ η εκτίμηση για τη ζημία του Δημοσίου

Η αστυνομική επιχείρηση σε Αττική, Ιωάννινα και Μυτιλήνη είχε οδηγήσει σε 21 συλλήψεις. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Εσωτερικών Υποθέσεων, τουλάχιστον 1.309 ένστολοι και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι φέρονται να έκαναν χρήση των επίμαχων παραστατικών. Με βάση τα έως τότε ευρήματα, η υπηρεσία υπολόγισε τη ζημία του Δημοσίου σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ.