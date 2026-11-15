Γιοβάνοβιτς: «Έχουμε τον κατάλληλο εγωισμό για να αντιδράσουμε κόντρα στη Σερβία»

Το 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ το βράδυ της Παρασκευής (13/11) άφησε ένα πολύ βαρύ «σημάδι» στην Εθνική Ελλάδας, αλλά δεν εξαφάνισε τον στόχο που παραμένει ανοιχτός: την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Η αναμέτρηση με τη Σερβία, τη Δευτέρα (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό, αποτελεί την τελευταία ευκαιρία της ελληνικής ομάδας να διεκδικήσει αυτό που κυνηγά σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, σε μια βραδιά που απαιτεί χαρακτήρα, ψυχραιμία και άμεση αγωνιστική απάντηση, παρότι ο στόχος δεν εξαρτάται μόνο απ’ την Ελλάδα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι, αναγνώρισε τη δυσκολία της διαχείρισης μιας τόσο βαριάς ήττας, ξεκαθάρισε όμως ότι περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του να βγάλουν αντίδραση. Παράλληλα, ανέλυσε τα χαρακτηριστικά της σερβικής ομάδας, αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης του κόσμου στον Βόλο και έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση των διεθνών, με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να τίθεται εκτός.

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Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

-Πώς είναι η Εθνική και αν υπάρχει παγίδα εξαιτίας της κατάστασης:

«Η Σερβία δεν έχει βαθμό, ενώ θα μπορούσε να έχει. Με εξαίρεση στη Γερμανία σε όλα τα υπόλοιπα είχε τις στιγμές της. Είναι καλή ομάδα με μεγάλη εμπειρία. Εχει στόχους στο παιχνίδι. Μέσα από τα πλέι οφ θέλει να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες έχουν στόχο τη νίκη. Θα είναι σίγουρα δύσκολο και για μας. Στα τελευταία ματς είναι πιο οργανωμένοι, πιο επικίνδυνοι στις κόντρα επιθέσεις, με έμπειρους παίκτες».

-Το μήνυμα προς τον κόσμο του Βόλου και οι αναμνήσεις από την πόλη:

«Εχω τρομερές αναμνήσεις. Ξέρω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο και ο κόσμος θα μας υποστηρίξει. Ελπίζω ν’ ανταποκριθούμε και να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο, ώστε να φύγουν ικανοποιημένοι από το γήπεδο».

-Η διαχείριση της ήττας από την Ολλανδία και η προετοιμασία για τη Σερβία:

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«Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Συναισθηματικά είναι αρκετά δύσκολο για όλους μετά το παιχνίδι με την Ολλανδία. Επαγγελματικά είμαστε συνηθισμένοι. Στα προβλήματα πρέπει να υπάρχει συσπείρωση και εκεί η αξία γίνεται πολύ μεγαλύτερη παρά στις καλές στιγμές. Και οι ποδοσφαιριστές αισθάνονται το ίδιο. Εχουν υπερβάλει τον εαυτό τους. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση, όπου διεκδικούμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Πρέπει να λειτουργούμε γρήγορα και ψύχραιμα».

-Αν η σκέψη βρίσκεται ήδη στην κλήρωση του Euro ή αποκλειστικά στο Nations League:

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«Καμία σκέψη για την κλήρωση. Είναι σημαντικό να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όμως όταν μπαίνεις στη διαδικασία της πρώτης κατηγορίας δεν έχεις χρόνο και τη διάθεση να σκέφτεσαι την κλήρωση του Euro. Επρεπε ν’ ανταποκριθούμε καλά στη διοργάνωση. Βασικό είναι η πρόκριση, αλλά στο Nations League τα παιχνίδια ήταν σημαντικά για το μέλλον της ομάδας. Να είναι ανταγωνιστική. Ιδανικό θα ήταν να είμαστε πάντα στην πρώτη κατηγορία. Μαθαίνεις περισσότερα πράγματα.

Η Σερβία έχει μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς. Εμείς δεν έχουμε μεγάλη υπομονή, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Η προσμονή είναι μεγάλη. Εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση όσον αφορά στους στόχους. Θεωρούμε ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο».

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-Η σημασία της παρουσίας των φιλάθλων στο Πανθεσσαλικό:

«Αυτές οι δύο μέρες είναι λίγο δύσκολες για όλους. Ηταν μία πολύ μεγάλη ήττα και κάτι που δεν περιμέναμε εμείς και κανένας. Πρέπει να αντέξουμε και να ζήσουμε με αυτό. Οπως και στα υπόλοιπα ματς και σε άλλες διοργανώσεις είχαμε πολύ μεγάλη στήριξη.

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Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ. Πιστεύω θα μας στηρίξει. Πρέπει να είσαι έτοιμος και να υποστείς τις συνέπειες αν δεν πετύχεις τον στόχο».

-Αν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι οι διεθνείς θα βγάλουν την απαιτούμενη αντίδραση:

«Εχουμε εγωισμό για ν’ αντιδράσουμε. Εχουμε καλή ομάδα, δίνουν τα πάντα, υπερβάλλουν εαυτούς. Μας έχει πληγώσει το προχθεσινό παιχνίδι, όμως ο εγωισμός που μας χαρακτηρίζει σε αυτές τις στιγμές λειτουργεί περισσότερο. Θα πρέπει να δείξουμε για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και πού μπορούμε να φτάσουμε. Να φτάσουμε εκεί που δεν περιμέναμε. Και οι παίκτες περιμένουν το παιχνίδι αυτό για ν’ αντιδράσουμε σωστά».

-Η κατάσταση του Δημήτρη Κουρμπέλη και οι επιστροφές:

«Στο ζέσταμα είχε μικρές ενοχλήσεις που δεν μας άφηναν περιθώρια να ξεκινήσει. Τις έχει ακόμα, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος. Επιστρέφουν οι Σάλιακας και Ζαφείρης από τιμωρία. Δεν έχουμε άλλες απώλειες, μόνο λίγη κούραση».