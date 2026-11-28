Την Παρασκευή, ακτοπλοϊκές εταιρείες στην Τουρκία έριξαν στα 25 ευρώ την τιμή ενός εισιτηρίου μετ’ επιστροφής για τη Μυτιλήνη. Τα εισιτήρια ήταν ανοιχτά για ταξίδια μέσα στο 2027 και, σύμφωνα με το τοπικό Aeolos TV, μέχρι τις 5 το απόγευμα είχαν ήδη πουληθεί 33.800.

Το ίδιο εισιτήριο μπορεί να έχει πολύ διαφορετική αξία για δύο ανθρώπους. Ο ένας σκόπευε να πάει στη Λέσβο και γλίτωσε 25 ευρώ. Ο άλλος είδε την προσφορά, έκλεισε και μετά άρχισε να ψάχνει πού θα μείνει. Στο ταμείο πλήρωσαν το ίδιο. Στον προϋπολογισμό τους, όμως, η αγορά είχε διαφορετικό αποτέλεσμα.

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Η έκπτωση αξίζει όταν έχεις ήδη αποφασίσει τι θέλεις

Αν το πλυντήριο θέλει αντικατάσταση ή έχεις ήδη διαλέξει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, μια πραγματική μείωση τιμής σου αφήνει χρήματα για τα υπόλοιπα έξοδα του μήνα. Και για κάποιον που περιμένει μια καλύτερη τιμή για να χωρέσει μια μεγάλη αγορά στον προϋπολογισμό του, η Black Friday μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Αυτό φαίνεται και στη φετινή έρευνα της EY Ελλάδος για τη Black Friday και τη Cyber Monday. Περίπου οι μισοί από όσους σκόπευαν να ψωνίσουν δήλωσαν ότι είχαν ήδη προγραμματίσει τις αγορές τους. Στην ίδια έρευνα, το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε επιφυλακτικό για το αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. Το ιστορικό της τιμής έχει σημασία ακριβώς γι’ αυτό. Ένα μεγάλο ποσοστό στο ταμπελάκι λέει λίγα αν το ίδιο προϊόν κόστιζε περίπου τόσο και πριν από την προσφορά.

Όταν η προσφορά μεγαλώνει το καλάθι

Μπαίνεις να δεις την τιμή ενός κινητού που έχεις βάλει στο μάτι. Λίγα λεπτά μετά, στο καλάθι έχουν μπει ακουστικά και μια θήκη, επειδή είναι κι αυτά σε προσφορά. Μπορεί κάθε προϊόν να κοστίζει λιγότερο από πριν και το σύνολο, παρ’ όλα αυτά, να ξεπερνά όσα είχες σκοπό να δώσεις.

Στο ταξίδι της Μυτιλήνης, τα 25 ευρώ είναι ο ναύλος. Αν η προσφορά ήταν ο λόγος που αποφάσισες να πας, στον λογαριασμό μπορεί να μπουν η διαμονή, το φαγητό και οι μετακινήσεις. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι που τελικά θα χαρείς. Το ερώτημα είναι αν θα το επέλεγες και χωρίς την αίσθηση ότι πρέπει να κλείσεις εκείνη τη στιγμή. Αυτήν ακριβώς την πίεση είχε επισημάνει και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στον οδηγό της για τη Black Friday.