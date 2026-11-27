Σκηνές πρωτοφανούς βίας εκτυλίχθηκαν στη Μασσαλία της Γαλλίας, όταν οπαδοί της Μαρσέιγ επιτέθηκαν σε φιλάθλους της βουλγαρικής Λέφσκι Σόφιας, λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στο γήπεδο «Βελοντρόμ», με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να προκαλούν σοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Migrant gangs attacking Bulgarian men and women during the UEFA Europa League match tonight in Marseille between Marseille and Levski Sofia. This Bulgarian man tried to protect the woman for as long as he could despite bleeding profusely but was ultimately knocked out and kicked several times in the head. https://t.co/xiP2GsjOgc— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2026

Περίπου δέκα λεπτά πριν από τη σέντρα, αρκετές δεκάδες οπαδοί της Μαρσέιγ φέρονται να εγκατέλειψαν την εξέδρα τους και να κινήθηκαν προς την κερκίδα των φιλοξενούμενων, όπου βρίσκονταν περίπου 500 φίλαθλοι της Λέφσκι Σόφιας.

Ακολούθησαν άγριες συμπλοκές σώμα με σώμα, με τους επιτιθέμενους να εισβάλλουν στον χώρο των Βούλγαρων οπαδών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ορισμένοι από τους δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ενώ χρησιμοποιήθηκαν αντικείμενα, φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα.

Σοκάρουν οι εικόνες με τον αιμόφυρτο άνδρα που προσπαθεί να προστατεύσει γυναίκα

Ιδιαίτερα σκληρές είναι οι εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο από τα επεισόδια και κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ένα από αυτά, ένας Βούλγαρος φίλαθλος εμφανίζεται να προσπαθεί να προστατεύσει μια γυναίκα από την επίθεση, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ήδη αιμόφυρτος.

Σύμφωνα με την περιγραφή του βίντεο, ο άνδρας δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα, πέφτει αναίσθητος και στη συνέχεια δέχεται κλωτσιές στο κεφάλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις ίδιες αναφορές γίνεται λόγος για επιθέσεις τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, ενώ η βιαιότητα των σκηνών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

11 τραυματίες – Πέντε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Ο απολογισμός των επεισοδίων είναι βαρύς. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της Μασσαλίας, συνολικά 11 Βούλγαροι φίλαθλοι τραυματίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέντε από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, καθώς υπέστησαν τραυματισμούς στα μάτια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και εξάρθρωση ώμου. Άλλοι έξι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Marseille vs Levski Sofia tonight. https://t.co/nfQVfDsiWv ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 26, 2026

Οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν τελικά να αποκαταστήσουν την τάξη, ενώ η κερκίδα των φιλοξενούμενων παρέμεινε υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση. Παρά τη σοβαρότητα των επεισοδίων, ο αγώνας ξεκίνησε κανονικά.

Η αντίδραση Μακρόν και η οργή της Βουλγαρίας

Το περιστατικό προκάλεσε ακόμη και διπλωματικές αντιδράσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις σε βάρος των Βούλγαρων φιλάθλων, διαβεβαιώνοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν θα μείνουν ατιμώρητες.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιότοβα, έκανε λόγο για σοκαριστικές εικόνες και χαρακτήρισε απαράδεκτη τη βία σε βάρος των συμπατριωτών της. Ζήτησε, μάλιστα, από τις γαλλικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως την υπόθεση και να εντοπίσουν τους υπεύθυνους, ενώ κάλεσε και την UEFA να εξετάσει τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στο γήπεδο.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με τον Εμανουέλ Μακρόν για την επίθεση σε βάρος Βούλγαρων πολιτών.

Τι λένε οι δύο ομάδες

Η διοίκηση της Μαρσέιγ καταδίκασε τα περιστατικά και ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάσκεθ, χαρακτήρισε τα γεγονότα απαράδεκτα για το ποδόσφαιρο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο επίκεντρο της βίας.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη της Μαρσέιγ με 1-0, ωστόσο το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά τις εικόνες ντροπής που εκτυλίχθηκαν στις εξέδρες του «Βελοντρόμ».

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην έρευνα των γαλλικών αρχών, αλλά και στις ενδεχόμενες πειθαρχικές συνέπειες από την UEFA.

Ωστόσο νωρίτερα φαίνεται να είχαν ακολουθήσει ενέργειες με οπαδούς της Βουλγαρίας να χαιρετούν ναζιστικά