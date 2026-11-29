Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής 29 Νοεμβρίου η επιχείρηση απεγκλωβισμού των εκδρομέων από το καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης. Όλοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συνεργεία του Δήμου Βοΐου.

Πώς άνοιξε ο δρόμος προς το καταφύγιο

Οι εκδρομείς είχαν ανέβει στο καταφύγιο με τα αυτοκίνητά τους και είχαν διανυκτερεύσει εκεί. Η χιονόπτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας και ο παγετός στο οδόστρωμα δυσκόλεψαν την επιστροφή τους, με αποτέλεσμα να καλέσουν το 112 για βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μηχανήματα του Δήμου Βοΐου εργάστηκαν για τον καθαρισμό του δρόμου. Στη διάνοιξη συνέδραμε και ερπυστριοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής απομάκρυνση των εκδρομέων.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η κακοκαιρία «Άργος» είχε ήδη φέρει περιορισμούς στην κυκλοφορία και υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών μέσων σε δρόμους της Δυτικής Μακεδονίας.