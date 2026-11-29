Super League: Σέντρα στις 17:00, ντέρμπι Δικεφάλων στις 21:00 – Το πρόγραμμα της Κυριακής
Τέσσερις αναμετρήσεις κλείνουν τη 12η αγωνιστική. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός παίζει στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη και η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με έναν βαθμό διαφορά.
Με τέσσερις αγώνες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η 12η αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το πρόγραμμα στις 17:00 απέναντι στον Ατρόμητο, στις 19:00 ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 21:00 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ παίζει με τον Λεβαδειακό στις 17:30.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Super League σήμερα
|Ώρα
|Αγώνας
|Γήπεδο
|Κανάλι
|17:00
|Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
|Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου
|Novasports1 League
|17:30
|ΟΦΗ – Λεβαδειακός
|Παγκρήτιο Στάδιο
|Magenta Sport 1 League
|19:00
|Άρης – Ολυμπιακός
|«Κλεάνθης Βικελίδης»
|Novasports2 League
|21:00
|ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
|«Αγιά Σοφιά», Νέα Φιλαδέλφεια
|Magenta Sport 1 League
Στο Περιστέρι ο πρωτοπόρος, στο «Βικελίδης» ο δεύτερος
Ο Παναθηναϊκός έχει 30 βαθμούς και πηγαίνει στο Περιστέρι με προβάδισμα τεσσάρων βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες έχουν 26 βαθμούς και παίζουν δύο ώρες αργότερα στην έδρα του Άρη, ο οποίος έχει 22 και ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ. Στο Ηράκλειο, ο έκτος ΟΦΗ των 17 βαθμών υποδέχεται τον Λεβαδειακό των 7.
Ένας βαθμός χωρίζει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πριν από το ντέρμπι
Η ΑΕΚ μπαίνει στο ντέρμπι με 23 βαθμούς σε 10 αγώνες, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 22 σε 11. Με νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ περνά την ΑΕΚ στη βαθμολογία. Τα παιχνίδια ΑΕΚ–ΠΑΟΚ και Άρης–Ολυμπιακός είχαν ξεχωρίσει στην ίδια αγωνιστική ήδη από την κλήρωση των ντέρμπι της σεζόν 2026–27.
Η κακοκαιρία «Άργος» στην Αττική έχει προκαλέσει ανησυχία για την κατάσταση των αγωνιστικών χώρων σε Περιστέρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, οι δύο αναμετρήσεις παραμένουν στο πρόγραμμα.
Η 12η αγωνιστική άνοιξε το Σάββατο με τη νίκη του Ηρακλή επί του Παναιτωλικού με 3-0 και τις ισοπαλίες Κηφισιά–Καλαμάτα 2-2 και Βόλος–Αστέρας Τρίπολης 0-0.
πηγή στην Google
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