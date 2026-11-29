Με τέσσερις αγώνες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η 12η αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το πρόγραμμα στις 17:00 απέναντι στον Ατρόμητο, στις 19:00 ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό και στις 21:00 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στο Παγκρήτιο, ο ΟΦΗ παίζει με τον Λεβαδειακό στις 17:30.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Super League σήμερα

Ώρα Αγώνας Γήπεδο Κανάλι 17:00 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου Novasports1 League 17:30 ΟΦΗ – Λεβαδειακός Παγκρήτιο Στάδιο Magenta Sport 1 League 19:00 Άρης – Ολυμπιακός «Κλεάνθης Βικελίδης» Novasports2 League 21:00 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ «Αγιά Σοφιά», Νέα Φιλαδέλφεια Magenta Sport 1 League

Στο Περιστέρι ο πρωτοπόρος, στο «Βικελίδης» ο δεύτερος

Ο Παναθηναϊκός έχει 30 βαθμούς και πηγαίνει στο Περιστέρι με προβάδισμα τεσσάρων βαθμών από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες έχουν 26 βαθμούς και παίζουν δύο ώρες αργότερα στην έδρα του Άρη, ο οποίος έχει 22 και ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ. Στο Ηράκλειο, ο έκτος ΟΦΗ των 17 βαθμών υποδέχεται τον Λεβαδειακό των 7.

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Ένας βαθμός χωρίζει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πριν από το ντέρμπι

Η ΑΕΚ μπαίνει στο ντέρμπι με 23 βαθμούς σε 10 αγώνες, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 22 σε 11. Με νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ περνά την ΑΕΚ στη βαθμολογία. Τα παιχνίδια ΑΕΚ–ΠΑΟΚ και Άρης–Ολυμπιακός είχαν ξεχωρίσει στην ίδια αγωνιστική ήδη από την κλήρωση των ντέρμπι της σεζόν 2026–27.

Η κακοκαιρία «Άργος» στην Αττική έχει προκαλέσει ανησυχία για την κατάσταση των αγωνιστικών χώρων σε Περιστέρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Μέχρι την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, οι δύο αναμετρήσεις παραμένουν στο πρόγραμμα.

Η 12η αγωνιστική άνοιξε το Σάββατο με τη νίκη του Ηρακλή επί του Παναιτωλικού με 3-0 και τις ισοπαλίες Κηφισιά–Καλαμάτα 2-2 και Βόλος–Αστέρας Τρίπολης 0-0.