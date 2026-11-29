Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο ανθρώπους από αυτοκίνητο στην Εκάλη και όχημα ακινητοποιήθηκε σε ορμητικά νερά στο Καπανδρίτι, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» πλημμύρισε δρόμους της Αττικής την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Το απόγευμα, το 112 ήχησε και σε Λακωνία και Κύθηρα για θυελλώδεις ανέμους έως και τη Δευτέρα, ενώ απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε ισχύ σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Οι βοριάδες στην Αττική αναμένεται να φτάσουν τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Τη Δευτέρα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα επιμείνουν στο Αιγαίο.

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Απεγκλωβισμός στην Εκάλη, ρέμα πλημμύρισε δρόμο στο Καπανδρίτι

Στην οδό Μυρτιάς στην Εκάλη, τα νερά ακινητοποίησαν αυτοκίνητο λίγο μετά τις 15:00. Πυροσβέστες απομάκρυναν τους δύο επιβαίνοντες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στην οδό Αγίου Δημητρίου στο Καπανδρίτι, ένα όχημα εγκλωβίστηκε στα νερά όταν το ρέμα φούσκωσε και πλημμύρισε το πέρασμα.

Η συνεχής βροχή ανέβασε τη στάθμη του Κηφισού, ενώ στη λεωφόρο Ποσειδώνος είχαν ήδη καταγραφεί πλημμυρικά προβλήματα στον Άλιμο και στη Γλυφάδα. Διακοπές κυκλοφορίας ανακοινώθηκαν επίσης:

Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης , στο ύψος της Πρίγκηπος Πέτρου στη Γλυφάδα, προς Βούλα, λόγω πτώσης δέντρου.

, στο ύψος της Πρίγκηπος Πέτρου στη Γλυφάδα, προς Βούλα, λόγω πτώσης δέντρου. Στη λεωφόρο Βραυρώνος , στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου, και στα δύο ρεύματα, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

, στη θέση Βρύση Μαρκοπούλου, και στα δύο ρεύματα, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Στην Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού, στο ύψος της οδού Λεμεσού, και στα δύο ρεύματα, επίσης λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Στη μαρίνα Φλοίσβου, το Λιμενικό κινητοποιήθηκε για τον εντοπισμό 31χρονου μέλους πληρώματος θαλαμηγού που έπεσε στη θάλασσα. Οι συνθήκες της πτώσης διερευνώνται.

Νέα μηνύματα του 112 σε Λακωνία και Κύθηρα

Οι ειδοποιήσεις σε Λακωνία και Κύθηρα εστάλησαν το απόγευμα, έπειτα από τα αντίστοιχα μηνύματα σε Αττική, Εύβοια και Σκύρο. Το 112 προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας και καλεί τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Στην Αττική, η Πυροσβεστική έχει αναπτύξει δυνάμεις σε διάφορα σημεία ώστε να μπορεί να επέμβει άμεσα. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για την Κυριακή τις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου. Για τη Δευτέρα, σε κατάσταση κινητοποίησης έχει τεθεί η Περιφέρεια Κρήτης.

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Στην απογευματινή ενημέρωση, το απαγορευτικό απόπλου κάλυπτε και τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα είχαν ήδη ακυρωθεί οι αναχωρήσεις των «Fast Ferries Άνδρος» και «Superstar» για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.

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Αναστολές δρομολογίων ανακοινώθηκαν επίσης στις γραμμές Βόλος–Σποράδες, Καβάλα–Πρίνος Θάσου, Κεραμωτή–Λιμένας Θάσου, Αλεξανδρούπολη–Σαμοθράκη, Ρίο–Αντίρριο και Αργοστόλι–Ληξούρι. Οι επιβάτες καλούνται να επιβεβαιώνουν το δρομολόγιό τους με το λιμεναρχείο ή την ακτοπλοϊκή εταιρεία πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι.

Κατολισθήσεις στη Βόρεια Εύβοια, χιόνια στη Δυτική Μακεδονία

Στην περιοχή της Λίμνης Ευβοίας, βράχοι και φερτά υλικά κατέληξαν στο οδικό δίκτυο. Νωρίτερα, πτώση πλατάνου είχε διακόψει την κυκλοφορία στον δρόμο Προκόπι–Μαντούδι. Στην Αιτωλοακαρνανία, η κατολίσθηση στο ύψος του Ευηνοχωρίου οδήγησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Ευηνοχωρίου–Μεσολογγίου.

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Στα Τρίκαλα, η στάθμη του Ληθαίου ανέβηκε αισθητά έπειτα από τις συνεχείς βροχές. Στο Βόιο Κοζάνης, η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε για εκδρομείς που αποκλείστηκαν στο καταφύγιο του Μπούρινου λόγω χιονιού και παγετού. Η χιονόπτωση έφερε επίσης περιορισμούς στην κυκλοφορία στη Δράμα και χρήση αντιολισθητικών σε δρόμους της Δυτικής Μακεδονίας.

Τι φέρνει η Δευτέρα – Η πρόγνωση και τα σχολεία

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπει για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, με κόκκινη προειδοποίηση, και στα Δωδεκάνησα, με πορτοκαλί. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ.

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Κλειστά σχολεία έχουν ανακοινωθεί σε Φλώρινα, Αμύνταιο, Κάρυστο και Κύθηρα, καθώς και στους δήμους Εορδαίας και Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων. Στις Πρέσπες τα μαθήματα θα αρχίσουν μία ώρα αργότερα, ενώ στον Δήμο Διστόμου–Αράχωβας–Αντίκυρας τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα ανοίξουν στις 09:30.