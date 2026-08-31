Ελλάδα – Ισπανία 108-106: Θρίαμβος στην παράταση με μυθικούς Μήτογλου και Ντόρσεϊ!

Η Εθνική Μπάσκετ επικράτησε της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ηγετική εμφάνιση από τους Ντίνο Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ που σημείωσαν από 29 πόντους.

Σε έναν αγώνα που θύμισε μεγάλες στιγμές του παρελθόντος, η Εθνική Ελλάδος λύγισε τη «Ρόχα» στο πλαίσιο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Μετά από ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση (κ.α. 84-84), το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε μια σπουδαία νίκη με 108-106.

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Η εξέλιξη του αγώνα: Θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο

Το παιχνίδι ξεκίνησε με υψηλό ρυθμό και τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Η Ισπανία έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 20-19, όμως η Ελλάδα αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με βραχεία κεφαλή (43-42).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η γαλανόλευκη επέβαλε τον ρυθμό της και με επιμέρους σκορ 24-16 ανέβασε τη διαφορά στους 8 πόντους (67-58). Ωστόσο, οι Ισπανοί αντέδρασαν στην τελευταία περίοδο, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη της ελληνικής άμυνας και με ένα ξέσπασμα (28-19) έστειλαν το ματς στην παράταση με το σκορ στο 84-84.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος έδειξαν ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και με επιμέρους 22-20 σφράγισαν τη μεγάλη νίκη.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα

1ο Δεκάλεπτο: 19-20

2ο Δεκάλεπτο: 24-22 (Ημίχρονο: 43-42)

3ο Δεκάλεπτο: 24-16

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4ο Δεκάλεπτο: 19-28 (Καν. Διάρκεια: 84-84)

Παράταση: 22-20 (Τελικό: 108-106)

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Οι πρωταγωνιστές: Ντόρσεϊ, Μήτογλου και Καλάθης

Η Εθνική είχε σε εκπληκτική μέρα το επιθετικό της δίδυμο:

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Τάιλερ Ντόρσεϊ: Σημείωσε 29 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ, δίνοντας λύσεις στην επίθεση όποτε η μπάλα «έκαιγε».

Ντίνος Μήτογλου: Άγγιξε το double-double με 29 πόντους και 7 ριμπάουντ, κυριαρχώντας στις ρακέτες.

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Νικ Καλάθης: Οργανωτικός εγκέφαλος με 13 πόντους, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Βασίλης Τολιόπουλος: Προσέφερε πολύτιμες λύσεις ερχόμενος από τον πάγκο με 11 πόντους.

Από την πλευρά της Ισπανίας ξεχώρισαν ο Parra με 18 πόντους, ο Saint-Supery με 16 πόντους και ο Mara που πέτυχε double-double με 15 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Το βλέμμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027

Με αυτή τη μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του ομίλου, η Εθνική Ελλάδος κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η εμφάνιση στην παράτασηd και η επιθετική πολυφωνία αφήνουν υποσχέσεις για τη συνέχεια των προκριματικών.