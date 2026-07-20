Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν – Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Ο θρυλικός Άγγλος ποδοσφαιριστής και προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Πέθανε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν – Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:55

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Κέβιν Κίγκαν, του θρυλικού Άγγλου ποδοσφαιριστή και προπονητή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Κίγκαν υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου. Με τη φανέλα της Λίβερπουλ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο Κύπελλα UEFA και το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977, πριν συνεχίσει την καριέρα του στο Αμβούργο, όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Γερμανίας και αναδείχθηκε δύο συνεχόμενες χρονιές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης, κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα το 1978 και το 1979.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε σε 63 αναμετρήσεις, ενώ αργότερα ακολούθησε επιτυχημένη πορεία στους πάγκους, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη Νιούκαστλ, τη Φούλαμ, τη Μάντσεστερ Σίτι και την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Στη Νιούκαστλ λατρεύτηκε όσο λίγοι, αποκτώντας το προσωνύμιο «King Kev», καθώς οδήγησε τον σύλλογο στην επιστροφή του στην Premier League και διεκδίκησε μέχρι τέλους το πρωτάθλημα τη σεζόν 1995-96.

Η οικογένειά του γνωστοποίησε ότι ο Κέβιν Κίγκαν άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας δίπλα του τη σύζυγο και τις δύο κόρες του, ευχαριστώντας παράλληλα το ιατρικό προσωπικό που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στον ποδοσφαιρικό κόσμο, με συλλόγους, παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και φιλάθλους να αποχαιρετούν έναν από τους σπουδαιότερους Άγγλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ανδρουλάκης: «Το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται περίκλειστο σύστημα εξουσίας – Θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το Μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύεται περίκλειστο σύστημα εξουσίας – Θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε σύσκεψη με δημάρχους της Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, που πραγματοποιήθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη

Μητσοτάκης προς ΚΟ της ΝΔ: “Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθρέφτης της αλήθειας πριν τις εκλογές της άνοιξης”
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης προς ΚΟ της ΝΔ: “Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας, καθρέφτης της αλήθειας πριν τις εκλογές της άνοιξης”

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τόνισε πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού