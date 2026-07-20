Πέθανε ο θρυλικός Κέβιν Κίγκαν – Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Κέβιν Κίγκαν, του θρυλικού Άγγλου ποδοσφαιριστή και προπονητή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ο Κίγκαν υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου. Με τη φανέλα της Λίβερπουλ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Κύπελλο Αγγλίας, δύο Κύπελλα UEFA και το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1977, πριν συνεχίσει την καριέρα του στο Αμβούργο, όπου κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Γερμανίας και αναδείχθηκε δύο συνεχόμενες χρονιές κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώπης, κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα το 1978 και το 1979.

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Με την εθνική Αγγλίας αγωνίστηκε σε 63 αναμετρήσεις, ενώ αργότερα ακολούθησε επιτυχημένη πορεία στους πάγκους, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τη Νιούκαστλ, τη Φούλαμ, τη Μάντσεστερ Σίτι και την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Στη Νιούκαστλ λατρεύτηκε όσο λίγοι, αποκτώντας το προσωνύμιο «King Kev», καθώς οδήγησε τον σύλλογο στην επιστροφή του στην Premier League και διεκδίκησε μέχρι τέλους το πρωτάθλημα τη σεζόν 1995-96.

Η οικογένειά του γνωστοποίησε ότι ο Κέβιν Κίγκαν άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας δίπλα του τη σύζυγο και τις δύο κόρες του, ευχαριστώντας παράλληλα το ιατρικό προσωπικό που τον φρόντισε κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του.

Η είδηση προκάλεσε συγκίνηση στον ποδοσφαιρικό κόσμο, με συλλόγους, παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και φιλάθλους να αποχαιρετούν έναν από τους σπουδαιότερους Άγγλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.