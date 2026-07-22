Βινίσιους: Αγνώριστος μετά την αισθητική επέμβαση στο σαγόνι – Δίχασε τα social media ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης (βίντεο)
Πολλοί θαυμαστές του δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν μέσω των social media
Με ανανεωμένο λουκ εμφανίστηκε ο Βινίσιους μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026 και πριν επιστρέψει στις προπονήσεις της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο 26χρονος επιθετικός της Βασίλισσας προχώρησε σε μια αισθητική επέμβαση στο σαγόνι του στην Βραζιλία και προκάλεσε εντύπωση με την αλλαγή στην εμφάνιση του. Οι πρόσφατες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ και τον γιατρό του πράγματι δείχνουν μια μεγάλη αλλαγή στην εικόνα του.
Η διαφορά στο πρόσωπό του είναι τόσο μεγάλη, που πολλοί θαυμαστές του δυσκολεύτηκαν να τον αναγνωρίσουν μέσω των social media.
πηγή στην Google
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