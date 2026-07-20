Τσέντι Όσμαν: “Ο ΠΑΟΚ δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου”

Ξεκάθαρος πως η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ αποτελεί συνειδητή επιλογή και όχι ένα βήμα προς τα πίσω εμφανίστηκε ο Τσέντι Όσμαν, κατά την επίσημη παρουσίασή του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο διεθνής Τούρκος φόργουορντ τόνισε ότι οι συζητήσεις με τους ανθρώπους του συλλόγου τον έπεισαν πως ο ΠΑΟΚ διαθέτει ένα φιλόδοξο πλάνο για τα επόμενα χρόνια, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

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«Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για πισωγύρισμα στην καριέρα μου. Αντίθετα, πιστεύω πως βρίσκομαι στο σωστό μέρος. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκάθαρο όραμα, υψηλές φιλοδοξίες και θέλει να δημιουργήσει κάτι πραγματικά σημαντικό. Αυτό ήταν που με έκανε να πάρω την απόφασή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσέντι Όσμαν.

Ο 31χρονος Τούρκος άσος υπογράμμισε ακόμη ότι αισθάνθηκε από την πρώτη στιγμή την εμπιστοσύνη της διοίκησης και του προπονητικού επιτελείου, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας, σημειώνοντας πως στόχος του είναι να βοηθήσει τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του και να ανταποδώσει την αγάπη που εισέπραξε από την πρώτη στιγμή της άφιξής του στη Θεσσαλονίκη.