Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προπονείται στο κλειστό του Ζωγράφου με τον Ντέβιον Μίτσελ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν του NBA, την πρώτη μακριά από το Μιλγουόκι καθώς πλέον ανήκει στο δυναμικό των Μαϊάμι Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται βέβαια ακόμη στην Ελλάδα, και μάλιστα, στα παλιά του λημέρια, αφού προπονήθηκε στο κλειστό του Ζωγράφου, εκεί δηλαδή που έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα. Μαζί του και ο νέος του συμπαίκτης Ντέβιον Μίτσελ.

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New Heat teammates Giannis and Davion Mitchell working on their game together in Greece! 💪



(via: giannis_an34 & davionmitchell) pic.twitter.com/zEpqdEMyvi— NBA (@NBA) July 21, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στο Μαϊάμι για να παρουσιαστεί επίσημα από τους Χιτ.