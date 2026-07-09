Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;

Τις νέες εύθραυστες ισορροπίες στα ελληνοτουρκικά και στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε μεταξύ άλλων η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια.

Εκτός από τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, στο επίκεντρο βρέθηκε και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει κάθε χώρα στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

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Σε ανάλυσή του για τα μηνύματα και τις γεωπολιτικές προεκτάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα (7–8 Ιουλίου 2026) παραχώρησε στο DEBATER ο Δημήτρης Σταθακόπουλος -Δρ. Παντείου, Νομικός και Οθωμανολόγος, υπογραμμίζοντας ότι η συνάντηση των ηγετών πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο βαθιών ανακατατάξεων στο διεθνές σύστημα ασφαλείας.

Αναφερόμενος στην παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζει ότι «παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν κοινές ανακοινώσεις, τα πολιτικά μηνύματα που εξέπεμψαν οι δύο ηγέτες ήταν ιδιαίτερα σημαντικά».

Ο Δρ. Σταθακόπουλος εκτιμά ότι η Άγκυρα αξιοποίησε τη διοργάνωση της Συνόδου για να ενισχύσει τη διεθνή της θέση. «Η Τουρκία επιδίωξε να αναβαθμίσει τον γεωπολιτικό της ρόλο, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως αναντικατάστατο πυλώνα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η στρατηγική αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η γεωγραφική της θέση, ο έλεγχος των Στενών, η παρουσία της στη Μαύρη Θάλασσα και η επιρροή της στη Μέση Ανατολή αυξάνουν την αξία της για τη Συμμαχία. Επιδιώκει να μετατρέψει αυτή τη γεωπολιτική υπεραξία σε πολιτικά και εξοπλιστικά ανταλλάγματα», σημειώνει.

Για την ελληνική στάση, επισημαίνει ότι «η Αθήνα απέφυγε οποιαδήποτε ρητορική κλιμάκωσης και παρέμεινε προσηλωμένη στη στρατηγική της ψύχραιμης αποτροπής, υπενθυμίζοντας ότι το ενεργό casus belli της Τουρκίας δεν συμβάλλει στις σχέσεις καλής γειτονίας και ότι η σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προϋποθέτει πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου».

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι «η σημερινή περίοδος σχετικής ηρεμίας δεν σημαίνει επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, αλλά μια προσωρινή αποκλιμάκωση, πάντοτε εν αναμονή πιθανής νέας έντασης».

Κατά τον ίδιο, το σημαντικότερο συμπέρασμα της Συνόδου είναι πως «τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα επιθυμούν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας, καθώς η επιλογή αυτή εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα επιδιώκει να αποτρέψει μια νέα κρίση στο Αιγαίο, ενώ η Τουρκία επιθυμεί να εμφανιστεί ως αξιόπιστος σύμμαχος της Δύσης σε μια περίοδο κατά την οποία χρειάζεται την αμερικανική και ευρωπαϊκή στήριξη».

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Καταλήγοντας, ο Δρ. Δημήτρης Σταθακόπουλος δηλώνει στο DEBATER ότι «η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν έλυσε τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, επιβεβαίωσε όμως ότι στη σημερινή συγκυρία ούτε η Αθήνα ούτε η Άγκυρα επιθυμούν μια νέα περίοδο έντασης. Πρόκειται για μια εύθραυστη ισορροπία, η οποία θα διατηρηθεί όσο εξυπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα και των δύο χωρών αλλά και των μεγάλων συμμάχων τους».

Αν και η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν οδήγησε σε κάποια θεαματική εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά, αρκετοί θεωρούν ότι επηρέασε τις γεωπολιτικές ισορροπίες και ανέδειξε νέες προτεραιότητες για τη Συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Εσείς ποια χώρα εκτιμάτε ότι βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;