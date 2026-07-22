Νίστρουπ πριν από το Παναθηναϊκός – Ρέιντζερς: «Ήξερα από την πρώτη στιγμή την πίεση για τη League Phase»

Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο πλησιάζει και ο Γιάκομπ Νίστρουπ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρέιντζερς, υπογραμμίζοντας ότι γνωρίζει από την πρώτη ημέρα τις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν στον σύλλογο.

Ο Δανός προπονητής τόνισε πως, όταν αποφάσισε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «πράσινων», είχε πλήρη επίγνωση της πίεσης που συνοδεύει τον στόχο της πρόκρισης στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα είναι προετοιμασμένη για την πρόκληση.

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«Πολύ σημαντικό παιχνίδι»

Ο Νίστρουπ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την αναμέτρηση με τη Ρέιντζερς, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πρώτο επίσημο τεστ της χρονιάς, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.

Παράλληλα, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εικόνα που έχει παρουσιάσει η ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι ποδοσφαιριστές του είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Στόχος η επιστροφή στις ευρωπαϊκές επιτυχίες

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση, έχοντας ως βασικό στόχο να βρεθεί στη League Phase και να επιστρέψει σε μια σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Ρέιντζερς γνωρίζοντας ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στο ξεκίνημα της φετινής τους πορείας, με τον Νίστρουπ να καλείται να οδηγήσει την ομάδα σε ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς.