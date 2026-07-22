ΛεΜπρόν Τζέιμς: Οι Χιτ ανακοίνωσαν… καταλάθος τον “Βασιλιά” – Δημοσίευσαν βίντεο παρουσίασης στα social media

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παραμένει διαθέσιμος στην αγόρα των “ελεύθερων” του NBA όμως μία ανάρτηση που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό των Μαϊάμι Χιτ έβαλε φωτιά στον μπασκετικό κόσμο.

Ο «Βασιλιάς» βρίσκεται στο επίκεντρο των ημερών καθώς εξετάζει τις επιλογές του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του με αρκετές ομάδες να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεταξύ αυτών και η νέα ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

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Η ομάδα από το Μαϊάμι προχώρησε σε μία πολύ αινιγματική ενέργεια εν μέσω όλων αυτών των φημών γύρω από το μέλλον του ΛεΜπρόν Τζέιμς αναρτώντας ένα προγραμματισμένο βίντεο για τις 27 Ιουλίου στο κανάλι της ομάδας στο YouTube με τίτλο «ΛεΜπρόν Τζέιμς συνέντευξη Τύπου παρουσίασης» προκαλώντας φρενίτιδα στα social media. The Miami Heat YouTube channel just accidentally LEAKED the LeBron signing 😱😳🚨 pic.twitter.com/qqKjC5b70m— Basketball Forever (@bballforever_) July 22, 2026

Λίγα λεπτά μετά αυτή η ανάρτηση εξαφανίστηκε όμως άφησε άπαντες με την απορία για το αν πρόκειται για απλό λάθος

Ο ρεπόρτερ των Χιτ, Άντονι Τσιάνγκ εξηγησε το γιατί ανέβηκε ένα τέτοιο βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας. An explanation on the "LeBron James Introductory Press Conference" video that has taken over X …



It was a mistake by the Heat's social media department while preparing for the possibility of LeBron picking the Heat. But there is no validity to it right now.— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) July 22, 2026

Πρόκειται για ένα λάθος του τμήματος social media των Μαϊάμι Χιτ, το οποίο είχε ετοιμάσει εκ των προτέρων το συγκεκριμένο βίντεο σε περίπτωση που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέλεγε να επιστρέψει στην ομάδα. Ωστόσο, το βίντεο δημοσιεύτηκε κατά λάθος και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγκυρότητα ή επιβεβαίωση ότι ο ΛεΜπρόν επιστρέφει στους Χιτ».