Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ: Σημαντική εξέλιξη με Ελουστοντό – Έτοιμος για το πρώτο ευρωπαϊκό τεστ

Θετικά είναι τα νέα για τον ΠΑΟΚ ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τη Ντιναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς ο Ελουστοντό βρίσκεται πλέον στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Ο επιθετικός του «Δικεφάλου του Βορρά» ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε τις προηγούμενες ημέρες και συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας, με αποτέλεσμα να θεωρείται διαθέσιμος για το σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

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Κρίσιμο πρώτο βήμα για την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τη φετινή ευρωπαϊκή του πορεία απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, με την πρώτη αναμέτρηση να διεξάγεται στην Πολωνία, όπου οι Ουκρανοί δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους λόγω του πολέμου. Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι θέλει να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τη νέα σεζόν, έχοντας ως στόχο να αποκτήσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Στόχος η συνέχεια στο Europa League

Ο νικητής του ζευγαριού θα προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι – Άντερλεχτ, ενώ η ομάδα που θα αποκλειστεί θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία στα προκριματικά του Conference League.