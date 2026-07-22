Μίλαν: Η νέα φανέλα των “Ροσονέρι” έχει λίγο και από… Αθήνα – Το μήνυμα με άρωμα… Ελλάδας που κρύβει στον γιακά (βίντεο)

Η Μίλαν παρουσίασε τις νέες εκτός έδρας εμφανίσεις για την αγωνιστική σεζόν 2026 – 2027, με μότο «από τις στάχτες στην Αθήνα».

Τον Μάιο του 2027 συμπληρώνονται 20 χρόνια από τον τελικό του Champions League στην Αθήνα που η Μίλαν θριάμβευσε επί της της Λίβερπουλ με 2–1 και σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο για έβδομη φορά στην ιστορία της.

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Η νέα φανέλα της Μίλαν έχει ως βασικό χρώμα το παραδοσιακό λευκό, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές της ιταλικής ομάδας. Πάντως, το στοιχείο που «μαγνητίζει» τα βλέμματα, είναι το μήνυμα που τη συνοδεύει: After Istanbul, there’s always Athens («Μετά την Κωνσταντινούπολη, υπάρχει πάντα η Αθήνα»). Επιπλέον, από την εσωτερική μεριά του γιακά αναγράφεται η φράση: «Δύναμη ψυχής», γραμμένη στα ελληνικά.

Η νέα φανέλα είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της Μίλαν.