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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην ΑΕΚ για 49 χρόνια η Sunel Arena – Στην Βουλή η σχετική ρύθμιση

Η τελική ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες

Στην ΑΕΚ για 49 χρόνια η Sunel Arena – Στην Βουλή η σχετική ρύθμιση
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
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Σε πρωχωρημένο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της πάραχώρησης της SUNEL Arena στην ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια με την σχετική ρύθμιση να περνάει το κατώφλι της Βουλής.

Η σχετική ρύθμιση περνάει πλέον στη Βουλή για ψήφιση, προκειμένου να παραχωρηθεί για 49 χρόνια το γήπεδο σε εκείνη. Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ θέλει να τρέχει αρκετές επενδύσεις στο κλειστό, εντός και πέριξ αυτού, συνεπώς η παραχώρησή του είναι κομβική.

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Η τελική ψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες και εφόσον όλα κυλήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΑΕΚ θα αποκτήσει οριστικά το δικό της «σπίτι».

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