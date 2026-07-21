Τόμας Γουόκαπ: Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Dubai BC – Το ποσό
Στα 600.000 ευρώ έφτασε η ομάδα από τα HAE
Το θέμα του Τόμας Γουόκαπ και η ενδεχόμενη αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη όμως η Dubai BC φαίνεται να έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα των “ερυθρολεύκων”.
Σύμφωνα με το Sport24, η Dubai BC κατέθεσε επίσημη πρόταση συνολικού ύψους 600.000 ευρώ. Ειδικότερα, η ομάδα από τα ΗΑΕ προκειμένου να αποκτήσει τον Τόμας Γουόκαπ προσέφερε 300.000 ευρώ στον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι και άλλες 300.000 ευρώ το επόμενο.
Οι Πειραιώτες απέρριψαν ασυζητητί τη συγκεκριμένη πρόταση. Με τωρινά δεδομένα ο Τόμας Γουόκαπ παραμένει στον Ολυμπιακό με το υπάρχον συμβόλαιο που λήγει το επόμενο καλοκαίρι.
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