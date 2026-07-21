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Τόμας Γουόκαπ: Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Dubai BC – Το ποσό

Στα 600.000 ευρώ έφτασε η ομάδα από τα HAE

Τόμας Γουόκαπ: Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Dubai BC – Το ποσό
EUROKINISSI
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Το θέμα του Τόμας Γουόκαπ και η ενδεχόμενη αποχώρηση του από τον Ολυμπιακό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη όμως η Dubai BC φαίνεται να έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα των “ερυθρολεύκων”.

Σύμφωνα με το Sport24, η Dubai BC κατέθεσε επίσημη πρόταση συνολικού ύψους 600.000 ευρώ. Ειδικότερα, η ομάδα από τα ΗΑΕ προκειμένου να αποκτήσει τον Τόμας Γουόκαπ προσέφερε 300.000 ευρώ στον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι και άλλες 300.000 ευρώ το επόμενο.

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Οι Πειραιώτες απέρριψαν ασυζητητί τη συγκεκριμένη πρόταση. Με τωρινά δεδομένα ο Τόμας Γουόκαπ παραμένει στον Ολυμπιακό με το υπάρχον συμβόλαιο που λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

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