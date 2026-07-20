Μέσι: Το συγκινητικό μήνυμα μετά την ήττα της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Μέσι εξέφρασε δημόσια τη θλίψη του μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενος στον πόνο που άφησε ο χαμένος τελικός, αλλά και στην υπερηφάνεια του για την πορεία της εθνικής ομάδας.

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Ο Μέσι παραδέχθηκε ότι η απογοήτευση είναι τεράστια και ότι θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να ξεπεραστεί η ήττα. Παράλληλα, τόνισε ότι επιλέγει να κρατήσει τις όμορφες στιγμές, τις ανατροπές και τους αγώνες στους οποίους οι παίκτες της Αργεντινής έδωσαν τα πάντα.

Η αναφορά του Μέσι στην πορεία της Αργεντινής

Ο Αργεντινός αστέρας ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του, επισημαίνοντας ότι η αγάπη ολόκληρης της χώρας, σε συνδυασμό με τη δουλειά και την προσπάθεια της ομάδας, έφερε ξανά την Αργεντινή ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι η «Αλμπισελέστε» κατάφερε να αγωνιστεί σε δύο διαδοχικούς τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα επίτευγμα του οποίου η σημασία, όπως ανέφερε, είναι δύσκολο να γίνει πλήρως αντιληπτή αμέσως μετά την ήττα.

«Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή», έγραψε μεταξύ άλλων ο Μέσι, ευχαριστώντας τους φιλάθλους για κάθε μήνυμα και ευχή που έλαβε.

Ο 39χρονος ποδοσφαιριστής σημείωσε ακόμη ότι η πορεία της εθνικής ομάδας κατάφερε να ενώσει για ακόμη μία φορά τους Αργεντινούς, δημιουργώντας ένα κοινό αίσθημα υπερηφάνειας.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Λιονέλ Μέσι συνεχάρη την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ολόκληρο το μήνυμα του Λιονέλ Μέσι

“Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή.

Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα: όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας.

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Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε… όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα.

Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί.

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Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου”.