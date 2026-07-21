Αποκαλύφθηκε η νέα εμφάνιση του ΠΑΟΚ για τη σεζόν 2026-27 – Οι πρώτες φωτογραφίες

Τη νέα εντός έδρας εμφάνιση για τη σεζόν 2026-27 παρουσίασε ο ΠΑΟΚ, δίνοντας στους φιλάθλους του μια πρώτη γεύση από τη φανέλα που θα φορέσει η ομάδα στις εγχώριες και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η νέα φανέλα διατηρεί την παραδοσιακή ασπρόμαυρη ταυτότητα του «Δικεφάλου του Βορρά», με τις χαρακτηριστικές κάθετες ρίγες να κυριαρχούν στον σχεδιασμό. Παράλληλα, περιλαμβάνει σύγχρονες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, ενώ στο στήθος δεσπόζουν το έμβλημα του συλλόγου και οι χορηγοί της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποκάλυψη της εμφάνισης έγινε μέσω των επίσημων καναλιών του συλλόγου, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να εκφράζουν ήδη τα πρώτα τους σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η νέα φανέλα αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στα φιλικά προετοιμασίας και στη συνέχεια στις επίσημες αναμετρήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η παρουσίαση της νέας εμφάνισης αποτελεί μία από τις καθιερωμένες στιγμές κάθε καλοκαιριού για τους συλλόγους, με τη φανέλα να αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για τους φιλάθλους, καθώς συνοδεύει την ομάδα σε κάθε αγωνιστική πρόκληση της σεζόν. Η νέα εμφάνιση του ΠΑΟΚ είναι ήδη διαθέσιμη μέσω των επίσημων σημείων διάθεσης του συλλόγου.