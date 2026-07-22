Τι ώρα παίζουν την Πέμπτη Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Τα κανάλια των αγώνων
Δείτε τις ώρες των αγώνων και από ποια τηλεοπτικά κανάλια θα μεταδοθούν
Ευρωπαϊκή βραδιά εν μέω καλοκαιριού για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η Πέμπτη (23/7), με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών, έχοντας στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση.
Δείτε τις ώρες των αγώνων και από ποια τηλεοπτικά κανάλια θα μεταδοθούν:
Παναθηναϊκός – Πάκσι
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάκσι στην Ουγγαρία, στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa Conference League. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ
Λίγη ώρα αργότερα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η αναμέτρηση αρχίζει στις 20:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του OPEN.
Το πρόγραμμα της ημέρας
- 21:00: Πάκσι – Παναθηναϊκός (ΣΚΑΪ)
- 20:00: Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ (OPEN)
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