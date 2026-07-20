Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν: «Μίλησα με Νίστρουπ και Ντε Φράι – Διάβασα πολλά για τη Θύρα 13»

Την πρώτη του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού παραχώρησε ο Ρικ φαν Ντρόνγκελεν στο επίσημο κανάλι των «πράσινων» στο YouTube, επισημαίνοντας όλα όσα τον οδήγησαν στην απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους».

Ο Ολλανδός στόπερ αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε με τον Στέφαν Ντε Φράι, αλλά και στον Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον οποίο συνομίλησε πριν πει το «ναι», ενώ υπογράμμισε πως ο Στέφανος Κοτσόλης υπήρξε καταλυτικός στην επίτευξη της συμφωνίας με την πρώην ομάδα του, τη Σαμσουνσπόρ.

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Αναλυτικά η συνέντευξη του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν

-Για τα συναισθήματά του:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, που εντάσσομαι στον Παναθηναϊκό. Πέρσι ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκα την Αθήνα. Χαίρομαι που επέστρεψα και ανυπομονώ να γνωρίσω όλους τους ανθρώπους της ομάδας, να ξαναδώ την πόλη και να ξεκινήσω αυτό το νέο κεφάλαιο στον Παναθηναϊκό.

Ήταν μεγάλη τιμή για μένα όταν ο Παναθηναϊκός επικοινώνησε για πρώτη φορά μαζί μου. Είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία και αναγνώριση στην Ευρώπη, γνωστός και στην Ολλανδία, αλλά και μέσα στην οικογένειά μου. Όταν, λοιπόν, ένας σύλλογος όπως ο Παναθηναϊκός σε προσεγγίζει, φυσικά και δίνεις μεγάλη σημασία.

Από την πρώτη στιγμή είχα πολύ καλό προαίσθημα και τώρα είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό από την πρώτη κιόλας ημέρα».

-Για τη συνεισφορά του Στέφανου Κοτσόλη:

«Είχα επικοινωνία με τον Στέφανο. Ο Στέφανος γνωρίζει πολύ καλά τον σύλλογο, καθώς έχει αγωνιστεί και ο ίδιος στον Παναθηναϊκό. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία, γιατί μου μετέφερε μια εξαιρετικά θετική εικόνα. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος.

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Όλα μου φάνηκαν πολύ οικεία. Ο Στέφανος ήταν καθοριστικός στις συζητήσεις και στην επικοινωνία που είχαμε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και που θα τον συναντήσω πλέον και από κοντά.

Είμαι πολύ χαρούμενος που τελικά κατάφερα να κάνω αυτό το βήμα και να έρθω στην Αθήνα. Έρχομαι από έναν σύλλογο όπου ένιωθα πραγματικά πολύ καλά, οπότε δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Όμως στο τέλος εντάσσομαι σε έναν σπουδαίο σύλλογο, σε μια καταπληκτική πόλη».

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-Για τις εντυπώσεις του:

«Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Η πρώτη μου επαφή με τον Παναθηναϊκό ήταν πέρσι, όταν αγωνίστηκα με τη Σαμσουνσπόρ εδώ στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

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Ήταν δύο πραγματικά πολύ καλά παιχνίδια, υψηλού επιπέδου. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μόλις έναν χρόνο αργότερα θα καθόμουν εδώ ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι ξεχωριστό. Ίσως έτσι να ήταν γραφτό, δεν ξέρω».

-Για τον Νίστρουπ:

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«Μίλησα επίσης με τον προπονητή μέσω FaceTime. Ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπε ήταν ότι είχε την αίσθηση πως με γνώριζε ήδη εδώ και χρόνια. Το ίδιο ακριβώς ένιωσα κι εγώ.

Είχε μιλήσει με έναν πολύ καλό φίλο μου απ’ τη Σαμσουνσπόρ, επίσης Δανό ποδοσφαιριστή. Κι εκείνος μου είπε τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή. Δεν άκουσα τίποτα αρνητικό.

Χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να δουλέψω μαζί του και πιστεύω ότι μπορώ να μάθω πολλά από αυτόν.

Παρακολούθησα, για παράδειγμα, το φιλικό της προετοιμασίας απέναντι στον Άγιαξ. Μίλησα επίσης με ορισμένους παίκτες που βρίσκονταν ήδη εδώ.

Στη Σαμσουνσπόρ είχα συμπαίκτη έναν ποδοσφαιριστή που είχε συνεργαστεί μαζί του και στην Κοπεγχάγη. Μου αρέσει ο τρόπος παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ επιθετικό στιλ.

Θέλει η ομάδα να έχει την κατοχή της μπάλας, να πιέζει ψηλά στο γήπεδο. Όταν δουλεύεις σωστά ως σύνολο, αναλύεις συνεχώς το παιχνίδι σου και προσπαθείς να βελτιώνεσαι κάθε μέρα, μπορείς να φτάσεις σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτό είναι όμορφο και για τον κόσμο. Είναι ένα ποδόσφαιρο που αρέσει να το παρακολουθείς. Χαίρομαι πολύ γι’ αυτό».

-Για το πώς νιώθει:

«Από τις αρχές Ιουλίου ξεκίνησα την προετοιμασία μου. Νιώθω πολύ καλά. Δούλεψα και στις διακοπές μου, αλλά παράλληλα ξεκουράστηκα κιόλας, κάτι που ήταν απαραίτητο.

Τώρα βρίσκομαι εδώ. Ήταν έντονες οι τελευταίες ημέρες, αλλά αισθάνομαι καλά και ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με την ομάδα.

Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα μεταξύ μας, να αποκτήσουμε χημεία και να προσαρμοστούμε σε όλα».

-Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Πριν έρθω, φυσικά, είδα πολλά βίντεο από το γήπεδο και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι. Διάβασα επίσης πολλά για τη Θύρα 13.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό κομμάτι του κόσμου του Παναθηναϊκού. Είχα ήδη ζήσει την ατμόσφαιρα και στο εκτός έδρας παιχνίδι της περσινής σεζόν.

Τώρα είναι στο χέρι μας, μέσα από τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματά μας, να κάνουμε τον κόσμο να θέλει να έρχεται στο γήπεδο.

Εγώ θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Το ίδιο θα κάνει και όλη η ομάδα.

Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουμε τα πάντα ώστε το γήπεδο να είναι γεμάτο κάθε εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη μια τεράστια βάση φιλάθλων και ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά τους».

-Για τη συνύπαρξη με τον Ντε Φράι:

«Είναι επίσης κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα το γεγονός ότι θα αγωνιστώ μαζί με τον Στέφαν. Πριν έρθω εδώ, είχαμε πολλές συζητήσεις και του είπα πως το θεωρώ ξεχωριστό.

Είναι ένας πολύ γνωστός ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία και στην Ευρώπη. Έχει αγωνιστεί στην εθνική ομάδα και διαθέτει εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο.

Πιστεύω ότι μπορώ να μάθω πολλά από εκείνον. Αν και δεν του αρέσει όταν το λέω τόσο συχνά, γιατί είναι πολύ ταπεινός. Κι εκείνος ανυπομονεί να παίξουμε μαζί.

Τώρα, βέβαια, είναι λίγο πιο εύκολο για μένα που έχω δίπλα μου έναν Ολλανδό. Μπορούμε να μιλάμε στη γλώσσα μας. Στο τέλος της ημέρας, όμως, αυτό δεν είναι το σημαντικό. Παρ’ όλα αυτά, είναι κάτι ξεχωριστό»

-Για τον τρόπο παιχνιδιού του:

«Όπως γνωρίζουν όλοι, αγωνίζομαι στην άμυνα. Είμαι αριστεροπόδαρος. Μου αρέσει να αμύνομαι. Όταν ένας επιθετικός προσπαθεί να σκοράρει, εγώ θέλω να προστατεύσω την εστία μου. Κάνω τα πάντα γι’ αυτό.

Προσπαθώ να καθοδηγώ την ομάδα από την άμυνα και να βοηθώ όσο περισσότερο μπορώ.

Δεν είμαι σούπερ σταρ. Είμαι μέλος της ομάδας. Προσπαθώ να βοηθώ τους συμπαίκτες μου και, φυσικά, να αποδίδω όσο καλύτερα μπορώ. Θεωρώ τον εαυτό μου έναν ταπεινό αμυντικό».

-Για τους στόχους του:

«Θέλω να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί η σεζόν ξεκινά ήδη αυτή την εβδομάδα.

Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσει την πρόκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παράλληλα, μας περιμένει και το πρωτάθλημα.

Υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα. Πρέπει να προσαρμοστούμε γρήγορα ο ένας στον άλλον και να εξελίξουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας.

Στο τέλος της ημέρας, ο Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος που διεκδικεί τίτλους. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος του συλλόγου. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω τον Παναθηναϊκό να πετύχει. Και επιτυχία σημαίνει τίτλοι.

Γεια σας, φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι εδώ και ανυπομονώ να σας συναντήσω στο γήπεδο. Πάμε Παναθηναϊκέ!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ