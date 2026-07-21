Συνάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα με την Μάγδα Φύσσα στην Δραπετσώνα (εικόνα)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρέθηκε στην Δραπετσώνα το περασμένο τετραήμερο για την προβολή της ταινίας “Απόδραση από τα Βούρλα” στο πλαίσιο αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης. Στην συγκεκριμένη εκδήλωση συναντήθηκε και με την Μάγδα Φύσσα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού παρακολούθησε την ταινία, η οποία πραγματεύεται την απόδραση των 27 πολιτικών κρατούμενων από τις φυλακές των Βουρλών. Στην προβολή της ταινίας “Απόδραση από τα Βούρλα” ήταν και η μητέρα του Παύλου Φύσσα, Μάγδα, με την οποία ο τεχνικός των ερυθρολεύκων συνομίλησε.

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Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φαίνεται σε στιγμιότυπα να έχει θερμό εναγκαλισμό με τη Μάγδα Φύσσα.