Ισπανός πιλότος τρόλαρε Αργεντινούς φιλάθλους – Τους έλεγε ότι κέρδισαν το Μουντιάλ

Ισπανός πιλότος θέλησε να πικάρει τους Αργεντινούς φιλάθλους μετα την ήττα στον τελικό του Μουντιάλ 2026 εν ώρα πτήσης σε ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral.

Οι φίλαθλοι στο αεροπλάνο δεν γνώριζαν το αποτέλεσμα του τελικού έτσι ο Ισπανός πιλότος είπε «θέλαμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας, αλλά κέρδισε η Ισπανία». Ο πιλότος έκανε την ανακοίνωση τόσο πειστικά που οι οπαδοί της Αργεντινής στην καμπίνα άρχισαν να ζητωκραυγάζουν πιστεύωντας ότι έχουν κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Ο ενθουσιασμός δεν κράτησε πολύ πριν όλοι συνειδητοποιήσουν ότι ο Ισπανός πιλότος τους είχε τρολάρει εντελώς μετά τη νίκη της Ισπανίας.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, ο πιλότος πήρε τον λόγο από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους και είπε: «Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, όμως δυστυχώς μόνο μία μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».