Υπόθεση Μαζωνάκη: «Ελέγξατε αν είχε χαρτί τουαλέτας;» – Σφοδρή κριτική Τζίμα και Πρετεντέρη

Σφοδρή κριτική στις αρμόδιες αρχές για τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου άσκησαν η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης, με αφορμή τις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, οι δύο δημοσιογράφοι στάθηκαν στα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο, το εύρος και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων στο συγκεκριμένο ιατρείο.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ισχυρισμούς ότι είχαν πραγματοποιηθεί επανειλημμένοι έλεγχοι στον χώρο, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπιστεί τα μηχανήματα και οι πρακτικές που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

«Απόλυτη παραδοχή αποτυχίας»

Στη συζήτηση έγινε λόγος για «απόλυτη παραδοχή αποτυχίας», καθώς το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι χωρίς να διαπιστωθούν όσα αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια γεννά σοβαρά ερωτήματα για το τι ακριβώς εξετάστηκε.

Η κριτική δεν περιορίστηκε στον αριθμό των ελέγχων, αλλά επικεντρώθηκε στο ουσιαστικό αποτέλεσμά τους: εάν δηλαδή οι αρμόδιοι ερεύνησαν πραγματικά τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν, τον εξοπλισμό που υπήρχε και το κατά πόσο ο χώρος λειτουργούσε μέσα στο προβλεπόμενο πλαίσιο.

«Ελέγξατε αν είχε χαρτί τουαλέτας;»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση με το σκωπτικό ερώτημα: «Ελέγξατε αν είχε χαρτί τουαλέτας;».

Η συγκεκριμένη αναφορά συμπύκνωσε την κριτική για το ενδεχόμενο οι έλεγχοι να περιορίστηκαν σε τυπικά χαρακτηριστικά του χώρου, χωρίς να εξετάσουν σε βάθος τις υπηρεσίες που φέρεται να παρέχονταν.

Το βασικό ερώτημα που τέθηκε είναι πώς ένας χώρος που εμφανιζόταν ως νόμιμο ιατρείο μπορούσε να έχει ελεγχθεί επανειλημμένα, χωρίς να εντοπιστούν εγκαίρως στοιχεία τα οποία σήμερα αποτελούν κρίσιμο μέρος της δικαστικής έρευνας.

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Οι πινακίδες που έγραφαν «Νόμιμο Ιατρείο»

Το DEBATER αποκάλυψε ότι στην είσοδο του ιατρείου υπήρχαν δύο πινακίδες με την ένδειξη «Νόμιμο Ιατρείο».

Η συγκεκριμένη ένδειξη δημιουργούσε στους επισκέπτες την εύλογη πεποίθηση ότι ο χώρος και οι δραστηριότητές του είχαν ελεγχθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

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Ωστόσο, η νομιμότητα λειτουργίας ενός ιατρείου δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι έχει δοθεί έγκριση για κάθε μηχάνημα, ιατρική πράξη ή θεραπευτική μέθοδο που ενδεχομένως εφαρμόζεται μέσα σε αυτό.

Τι γνώριζε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει αναφέρει ότι στον χώρο είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να διαπιστωθεί η παρουσία των επίμαχων μηχανημάτων.

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Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν είχε δοθεί άδεια ή έγκριση από τον ΙΣΑ για τη λειτουργία εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Νέα ερωτήματα, ωστόσο, προκάλεσε η πληροφορία ότι είχε προηγηθεί προφορική αναφορά για πλασμαφαίρεση. Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά τι γνώριζε ο ΙΣΑ για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και τις διευκρινίσεις του Συλλόγου σχετικά με τους ελέγχους και τον επίμαχο εξοπλισμό.

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Το κρίσιμο ζήτημα παραμένει εάν οι έλεγχοι ήταν επαρκείς και εάν εξετάστηκαν όλες οι πληροφορίες που είχαν φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το βασικό ερώτημα που έμεινε αναπάντητο

Παρά τις ανακοινώσεις και τις διευκρινίσεις, δεν έχει απαντηθεί πλήρως ποιος φορέας ήταν αρμόδιος να ελέγξει όχι μόνο τη νομιμότητα του ιατρείου, αλλά και τις πράξεις που πραγματοποιούνταν μέσα σε αυτό.

Το DEBATER είχε ήδη επισημάνει ότι ο ΙΣΑ δεν απάντησε στο βασικό ερώτημα για το ποιος έλεγξε ουσιαστικά το ιατρείο.

Αυτό ακριβώς το κενό βρέθηκε στο επίκεντρο της έντονης κριτικής της Ράνιας Τζίμα και του Γιάννη Πρετεντέρη: άλλο πράγμα η τυπική αδειοδότηση ενός χώρου και άλλο η ουσιαστική εποπτεία όσων συμβαίνουν σε αυτόν.

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει την παρέμβαση της Δικαιοσύνης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του ΙΣΑ ή άλλου δημόσιου φορέα.

Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, τι ακριβώς διαπιστώθηκε, ποιες πληροφορίες είχαν περιέλθει στις αρμόδιες υπηρεσίες και εάν υπήρξαν παραλείψεις.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, ενώ για τα πρόσωπα που εμπλέκονται ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.

Το ερώτημα που πλέον ζητά ξεκάθαρη απάντηση δεν είναι μόνο πόσες φορές ελέγχθηκε το ιατρείο, αλλά κυρίως τι ελέγχθηκε πραγματικά και γιατί οι έλεγχοι δεν απέτρεψαν όσα καταγγέλλονται ότι συνέβαιναν στον χώρο.