Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ είχε πληροφορίες από το 2025 για «θεραπείες» – Το τιμολόγιο των 29.509 ευρώ για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Νέα, ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για το τι γνώριζε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη περιλαμβάνονται σε επίσημο δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο ΙΣΑ την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Ο Σύλλογος αποκαλύπτει ότι είχε περιέλθει σε γνώση του ήδη από τον Ιούλιο του 2025 πληροφορία από γιατρό σχετικά με αναφερόμενες θεραπείες και την ύπαρξη σχετικών μηχανημάτων στο συγκεκριμένο ιατρείο.

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Ο ΙΣΑ διευκρινίζει ταυτόχρονα ότι μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2026 δεν υπήρχε επίσημη καταγγελία στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλό του για τη λειτουργία του ιατρείου ή τα εγκατεστημένα σε αυτό μηχανήματα.

Η νέα ανακοίνωση έρχεται να προσθέσει κρίσιμες λεπτομέρειες σε μία υπόθεση για την οποία το DEBATER έχει ήδη αποκαλύψει το μηχάνημα των 29.509,98 ευρώ και το ιστορικό των ελέγχων του ΙΣΑ.

Πληροφορία από γιατρό ήδη από τον Ιούλιο του 2025

Σύμφωνα με τη σημερινή επίσημη ανακοίνωση, τον Ιούλιο του 2025 ένας γιατρός ενημέρωσε τον ΙΣΑ μέσω «άτυπης, προσωπικής επικοινωνίας» για αναφερόμενες θεραπείες και την ύπαρξη σχετικών μηχανημάτων.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, μετά την πληροφόρηση αυτή δόθηκε εντολή για άμεσο, απροειδοποίητο και αυστηρό έλεγχο, με σαφείς οδηγίες να διερευνηθούν τόσο οι αναφερόμενες θεραπείες όσο και η ύπαρξη των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

Υπάρχει, ωστόσο, μία σημαντική διάκριση.

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι ζήτησε από τον συγκεκριμένο γιατρό να υποβάλει και έγγραφη καταγγελία, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η διερεύνηση και να καταστεί δυνατή η συνδρομή και άλλων Αρχών, όπως της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Αστυνομίας.

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Σύμφωνα με τον Σύλλογο, ο γιατρός αρνήθηκε να προχωρήσει σε έγγραφη καταγγελία.

Γι’ αυτό και ο ΙΣΑ διαχωρίζει την πληροφορία που είχε περιέλθει σε γνώση του από την ύπαρξη επίσημης καταγγελίας.

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Τρεις απροειδοποίητοι έλεγχοι – Δεν βρέθηκαν τότε μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Μετά την αρχική πληροφορία πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, τρεις απροειδοποίητοι έλεγχοι.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων ελέγχων δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, στα οποία αναφερόταν η προφορική ενημέρωση που είχε προηγηθεί.

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Ο ίδιος ο ΙΣΑ διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη διαπίστωση αφορά αποκλειστικά τα ευρήματα κατά τον χρόνο των συγκεκριμένων ελέγχων.

Το στοιχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία στις 10 Σεπτεμβρίου.

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Το DEBATER είχε καταγράψει επίσης τις πινακίδες του ΙΣΑ με την ένδειξη «Νόμιμο Ιατρείο» στην είσοδο του χώρου όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, επισημαίνοντας ότι η αδειοδότηση ενός ιατρείου αποτελεί διαφορετικό ζήτημα από τη νομιμότητα κατοχής ή χρήσης συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού.

Η επιστολή της Ιωάννας Γάκα για «προσάρτημα οζονοθεραπείας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία που περιγράφει πλέον επισήμως ο ΙΣΑ.

Στις 23 Ιουλίου 2026, η Ιωάννα Γάκα, την οποία ο ίδιος ο Σύλλογος χαρακτηρίζει «ιατρό άνευ ειδικότητας», απέστειλε στον ΙΣΑ επιστολή-δήλωση με θέμα:

«Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Στην επιστολή της, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, ανέφερε ότι είχε προμηθευτεί αναπληρωματικό προσάρτημα για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο της μηχάνημα οζονοθεραπείας.

Η δήλωση και τα συνοδευτικά έγγραφα τοποθετήθηκαν στον σχετικό φάκελο, προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και να ελεγχθεί, μεταξύ άλλων, η νομιμότητα κατοχής και χρήσης του εξοπλισμού.

Το τιμολόγιο των 29.509,98 ευρώ για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Το πλέον κρίσιμο σημείο της ανακοίνωσης αφορά όσα συνέβησαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, κατά την επεξεργασία της επιστολής και των συνοδευτικών εγγράφων διαπιστώθηκε ότι μεταξύ τους υπήρχε τιμολόγιο της 5ης Ιουνίου 2026, συνολικού ποσού 29.509,98 ευρώ.

Στο αγγλόφωνο τιμολόγιο αναγραφόταν αγορά συσκευής με την ονομασία:

«inuspheresis double Filtration Device», δηλαδή συσκευής που αφορά διαδικασία πλασμαφαίρεσης/διπλής διήθησης.

Μετά τον εντοπισμό του συγκεκριμένου εγγράφου, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι αποφασίστηκε να προγραμματιστεί αιφνίδιος έλεγχος – αυτοψία στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία μέσα στις επόμενες ημέρες του Σεπτεμβρίου, ώστε η αρμόδια Επιτροπή να διαπιστώσει την ακριβή φύση του μηχανήματος που αναφερόταν στο τιμολόγιο.

Η ύπαρξη του συγκεκριμένου τιμολογίου είχε ήδη αποκαλυφθεί από το DEBATER στο αναλυτικό ρεπορτάζ για τους ελέγχους και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Η έκθεση της 10ης Σεπτεμβρίου διαβιβάστηκε στην Αστυνομία

Ο ΙΣΑ δίνει παράλληλα διευκρινίσεις σχετικά με τις εκθέσεις που συντάσσουν οι ελεγκτικές επιτροπές του.

Όπως αναφέρει, οι Εκθέσεις Ελέγχου αποτελούν εσωτερικά υπηρεσιακά έγγραφα, ενώ αριθμός πρωτοκόλλου τίθεται στα πορίσματα που εκδίδονται μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας.

Η τελευταία Έκθεση Ελέγχου, της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου επειδή, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, επρόκειτο να διαβιβαστεί και διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

ΙΣΑ: Δεν υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση στον Σύλλογο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι κατηγορηματικός και σχετικά με πληροφορίες περί εισαγγελικής παρέμβασης στον ίδιο τον ΙΣΑ.

Διαψεύδει ότι «μπήκε Εισαγγελέας» στον Σύλλογο.

Επιβεβαιώνει, ωστόσο, μία διαφορετική και σημαντική εξέλιξη:

Ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε από τον ΙΣΑ πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο και ο Σύλλογος αναφέρει ότι αυτές θα παρασχεθούν.

Το χρονολόγιο και τα ερωτήματα που παραμένουν

Οι νέες διευκρινίσεις του ΙΣΑ δημιουργούν πλέον ένα σαφέστερο χρονολόγιο.

Ο Σύλλογος δηλώνει ότι είχε πληροφορία από γιατρό ήδη από τον Ιούλιο του 2025 για αναφερόμενες θεραπείες και σχετικά μηχανήματα.

Ακολούθησαν, σύμφωνα με τον ίδιο, τρεις αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους δεν εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Στις 23 Ιουλίου 2026 κατατέθηκαν έγγραφα για αυτό που περιγράφηκε ως «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Και στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την επεξεργασία των εγγράφων, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι εντοπίστηκε το τιμολόγιο των 29.509,98 ευρώ για συσκευή Inuspheresis διπλής διήθησης, γεγονός που οδήγησε στον προγραμματισμό νέου αιφνίδιου ελέγχου.

Το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει είναι τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα ανάμεσα στους προηγούμενους ελέγχους, στην υποβολή των εγγράφων τον Ιούλιο, στον εντοπισμό του τιμολογίου στις 4 Σεπτεμβρίου και στην αυτοψία της 10ης Σεπτεμβρίου.

Ο ΙΣΑ, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι ενήργησε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και καλεί όσους αναφέρονται δημόσια στην υπόθεση να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες.