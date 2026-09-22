Διεθνής βράβευση για τον Γιώργο Παπανδρέου – «Δεν χρειάζεσαι τίτλο για να δράσεις»

Με το Diplomatic Courier Envoy Award τιμήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση του Diplomatic Courier.

Στον ευχαριστήριο χαιρετισμό του, ο Γιώργος Παπανδρέου επικεντρώθηκε στη δύναμη των πολιτών να μεταβάλλουν τις σχέσεις μεταξύ των λαών, να αμφισβητούν την αδικία και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ειρήνη.

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Ιδιαίτερα προσωπική ήταν η αναφορά του στη μητέρα του, Μαργαρίτα Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 102 ετών.

Η συγκινητική αναφορά στη Μαργαρίτα Παπανδρέου

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για το παράδειγμα που έλαβε από τη μητέρα του μέσα από την πολυετή δράση της για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενδυνάμωση των γυναικών.

«Δεν χρειάζεσαι άδεια για να νοιάζεσαι. Και δεν χρειάζεσαι τίτλο για να δράσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε αναπτύξει αυτοτελή δημόσια δράση και είχε συνδέσει το όνομά της με το γυναικείο κίνημα και τις διεκδικήσεις για ισότητα.

Ήταν ιδρυτικό στέλεχος και πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, ενώ συμμετείχε ενεργά σε πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των γυναικών και την ειρήνη.

Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αποχαιρετήσει τη μητέρα του και κατά την πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, τονίζοντας ότι αγάπησε την Ελλάδα και αγωνίστηκε για αυτήν.

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Η ελληνοτουρκική προσέγγιση με τον Ισμαήλ Τζεμ

Σημαντικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στην ελληνοτουρκική προσέγγιση, την οποία είχε προωθήσει ως υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον τότε Τούρκο ομόλογό του, Ισμαήλ Τζεμ.

Ο πρώην πρωθυπουργός στάθηκε στη δύναμη του διαλόγου, αλλά και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ δύο χωρών.

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Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε ανάμεσα στους δύο λαούς μετά τους καταστροφικούς σεισμούς σε Τουρκία και Ελλάδα.

«Οι άνθρωποι έδιναν ένα κομμάτι του εαυτού τους για να σώσουν ανθρώπους που είχαν διδαχθεί να φοβούνται», σημείωσε.

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«Οι πολίτες είχαν πάρει τη σχέση στα χέρια τους»

Σύμφωνα με τον Γιώργο Παπανδρέου, η σχέση Ελλάδας και Τουρκίας άρχισε να αλλάζει όταν οι ίδιοι οι πολίτες κινητοποιήθηκαν και δημιούργησαν διαύλους επικοινωνίας.

Δήμοι από τις δύο χώρες ανέπτυξαν συνεργασίες, γυναικείες οργανώσεις πραγματοποίησαν κοινές συναντήσεις, επιχειρήσεις ήρθαν πιο κοντά και αθλητικοί σύλλογοι συμμετείχαν σε κοινές δράσεις.

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Παράλληλα, καλλιτέχνες και μουσικοί από τις δύο πλευρές του Αιγαίου συνεργάστηκαν, μεταφέροντας ένα διαφορετικό μήνυμα για τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών.

«Οι πολίτες είχαν πάρει τη σχέση στα χέρια τους», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας την κοινωνική κινητοποίηση ως βασικό παράγοντα της προσέγγισης.

Η προειδοποίηση για τον φόβο και τον διχασμό

Ο Γιώργος Παπανδρέου τόνισε ότι η ειρήνη και η δημοκρατία λειτουργούν συμπληρωματικά και αλληλοενισχύονται.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τη χρήση του φόβου και του διχασμού ως πολιτικών εργαλείων, επισημαίνοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για τη δημοκρατική λειτουργία και την κοινωνική συνοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αλγόριθμους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι μπορούν να ενισχύουν τις διαιρέσεις και να επιβραβεύουν το ακραίο ή τοξικό περιεχόμενο.

Ως Γενικός Εισηγητής για τη Δημοκρατία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις συνελεύσεις πολιτών, τις οποίες παρουσίασε ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της δημοκρατικής συμμετοχής και επανασύνδεσης των κοινωνιών με τους θεσμούς.

Η πρόταση για την Ολυμπιακή Εκεχειρία

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε, επίσης, την πρότασή του για τη δημιουργία μιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης για την Εκεχειρία πριν από κάθε διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η δράση θα πραγματοποιείται στην πόλη που φιλοξενεί τους Αγώνες, αλλά και σε σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο οι νέοι να εκπαιδεύονται στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων.

Ο Γιώργος Παπανδρέου παρουσίασε την πρωτοβουλία με την ιδιότητά του ως προέδρου του International Olympic Truce Centre, θέτοντας ως ορόσημα το Λος Άντζελες το 2028, τις Γαλλικές Άλπεις το 2030 και το Μπρίσμπεϊν το 2032.

«Ας προτρέψουμε τους νέους να εξασκηθούν στην επίλυση μιας σύγκρουσης. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία να συναντήσουν κάποιον που έχουν μάθει να αποφεύγουν», ανέφερε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε την ευθύνη κάθε ανθρώπου να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στον φόβο, το μίσος και τον διχασμό.