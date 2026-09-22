Γιώργος Μαζωνάκης: Έγινε γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη – Ο συγκινητικός φόρος τιμής του Hayate

Τη μορφή του Γιώργου Μαζωνάκη αποτύπωσε σε ένα εντυπωσιακό γκράφιτι στη Θεσσαλονίκη ο street artist Ηλίας Στύλος, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Hayate, αποτίοντας τον δικό του φόρο τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή.

Η μεγάλης κλίμακας προσωπογραφία καταλαμβάνει έναν ολόκληρο τοίχο και παρουσιάζει τον καλλιτέχνη με το γνώριμο μελαγχολικό και διαπεραστικό βλέμμα του.

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Ο Hayate μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες και βίντεο από τα διαφορετικά στάδια της δημιουργίας, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, η οποία χρειάστηκε συνολικά τρεις ημέρες.

Το βλέμμα του Μαζωνάκη σε έναν τοίχο της Θεσσαλονίκης

Το έργο έχει δημιουργηθεί πάνω σε μαύρο φόντο, με τη μορφή του Γιώργου Μαζωνάκη να κυριαρχεί στη σύνθεση και να τραβά αμέσως την προσοχή των περαστικών.

Ο δημιουργός επέλεξε να αποδώσει ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του τραγουδιστή: το έντονο βλέμμα του, το οποίο συνόδευσε τη δημόσια εικόνα του σε ολόκληρη την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Η τοιχογραφία μετατρέπει τον δημόσιο χώρο σε σημείο μνήμης για έναν καλλιτέχνη που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη σε τοίχο στην ανατολική Θεσσαλονίκη από τον street artist «Hayate» Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)

Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε τρεις ημέρες

Ο Ηλίας Στύλος παρουσίασε μέσω TikTok τη διαδικασία δημιουργίας της τοιχογραφίας, από τις πρώτες γραμμές και τις σκιές μέχρι την τελική προσωπογραφία.

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«Είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το mural του Γιώργου Μαζωνάκη», ανέφερε σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Η ολοκλήρωση του έργου μέσα σε τρεις ημέρες προκάλεσε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με θαυμαστές του τραγουδιστή να μοιράζονται εικόνες και βίντεο από την τοιχογραφία.

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@hayate_style_ Αποτυπωμένος με την ηρεμία του τελευταίου του εξωφύλλου, εκεί όπου το βλέμμα του καθρεφτίζει έναν άγγελο. Γιατί η "Αγάπη σημαίνει" να κρατάς την ψυχή σου αγνή σαν μικρού παιδιού μέχρι το τέλος. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Το φως σου θα μένει πάντα στους δρόμους που τραγούδησες. ♬ πρωτότυπος ήχος – Panik Records

«Με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε»

Για τον Hayate, το γκράφιτι αποτελεί έναν προσωπικό αποχαιρετισμό στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην καλλιτεχνική κληρονομιά που άφησε πίσω του.

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«Με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε», ήταν το μήνυμα με το οποίο συνόδευσε τον φόρο τιμής στον τραγουδιστή.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στο κοινό, καθώς τα τραγούδια, η σκηνική παρουσία και η ιδιαίτερη προσωπικότητά του συνόδευσαν περισσότερες από τρεις δεκαετίες της ελληνικής μουσικής.

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Η τοιχογραφία στη Θεσσαλονίκη έρχεται να προστεθεί στις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης και στους καλλιτεχνικούς αποχαιρετισμούς που πραγματοποιούνται μετά τον θάνατό του. Γκράφιτι του Γιώργου Μαζωνάκη σε τοίχο στην ανατολική Θεσσαλονίκη από τον street artist «Hayate» Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)

Ποιος είναι ο street artist Hayate

Ο Hayate, κατά κόσμον Ηλίας Στύλος, είναι street artist με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχει γίνει γνωστός για τις μεγάλες προσωπογραφίες που δημιουργεί σε δημόσιους χώρους.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται έργα αφιερωμένα σε σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού, όπως ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Ντιέγκο Μαραντόνα και ο Μίλτος Τεντόγλου.

Έχει επίσης φιλοτεχνήσει προσωπογραφίες Ελλήνων Ολυμπιονικών, μεταξύ των οποίων ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Ελίνα Τζένγκο και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Μέσα από τα έργα του, ο καλλιτέχνης επιχειρεί να αποτυπώνει σε μεγάλες επιφάνειες πρόσωπα που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και στη συλλογική μνήμη.

Οι καλλιτεχνικοί αποχαιρετισμοί στον Γιώργο Μαζωνάκη

Από τις ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατο του τραγουδιστή, φίλοι, συνεργάτες, καλλιτέχνες και θαυμαστές τον αποχαιρετούν μέσα από τραγούδια, συναυλίες και εικαστικά έργα.

Ο Πάνος Μουζουράκης τίμησε επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη, αφιερώνοντάς του μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή κατά τη διάρκεια εμφάνισής του.

Παράλληλα, ο Ρώσος DJ και παραγωγός M.Hustler απέτισε τον δικό του φόρο τιμής παίζοντας το remix της «Νικοτίνης», ένα τραγούδι που είχε αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Το mural του Hayate αποτελεί πλέον έναν ακόμη δημόσιο αποχαιρετισμό, με τη μορφή του Γιώργου Μαζωνάκη να παραμένει ζωντανή σε έναν τοίχο της Θεσσαλονίκης.