Μαζωνάκης: Ο ΙΣΑ διαψεύδει τους γιατρούς – Το μηχάνημα των 29.509 ευρώ και οι έλεγχοι

Αναλυτική απάντηση στους ισχυρισμούς των δύο γιατρών σχετικά με τη νομιμότητα των κατασχεθέντων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μέσω non paper που βρίσκεται στη διάθεση του DEBATER.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η θέση των δύο γιατρών, οι οποίοι προφυλακίστηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, ότι τα δύο μηχανήματα βρίσκονταν νόμιμα στα συστεγαζόμενα ιατρεία της οδού Καρνεάδου 11, επειδή η κατοχή τους είχε δηλωθεί στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΙΣΑ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό και υποστηρίζει ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο.

Το non paper παρουσιάζει αναλυτικά τη σειρά των ελέγχων, τις υποδείξεις προς τους γιατρούς και την επιστολή του Ιουλίου του 2026, στην οποία γινόταν λόγος για «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Ο πρώτος επανέλεγχος τον Ιανουάριο του 2024

Σύμφωνα με το έγγραφο, στις 17 Ιανουαρίου 2024 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ πραγματοποίησε επανέλεγχο και επιτόπια αυτοψία στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία.

Κατά τη θέση του Συλλόγου, από τον συγκεκριμένο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα ιατρεία λειτουργούσαν νόμιμα, χωρίς να εντοπιστούν μη νόμιμα μηχανήματα.

Το φυγόκεντρο και η εντολή απομάκρυνσης

Νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2025. Η Επιτροπή, σύμφωνα με το non paper, εντόπισε τα μηχανήματα που είχαν δηλωθεί από το 2018, καθώς και ένα μηχάνημα φυγόκεντρου.

Για το φυγόκεντρο ζητήθηκε από τον παθολόγο Ηλία Θεοδωρόπουλο η απομάκρυνσή του εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστώθηκαν τροποποιήσεις στους χώρους λειτουργίας των ιατρείων, συνολικού εμβαδού περίπου 215 τετραγωνικών μέτρων. Η Επιτροπή ζήτησε να κατατεθεί στον ΙΣΑ η νέα κάτοψη.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η Ιωάννα Γάκα υπέβαλε υπόμνημα συμμόρφωσης με τις υποδείξεις της Επιτροπής, μαζί με τη νέα κάτοψη του χώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το non paper αναφέρει ότι κατατέθηκαν επίσης δικαιολογητικά τα οποία παρουσιάζονταν ως σχετικά με «επικουρικά προσαρτήματα» συσκευής οζονοθεραπείας. Ο ΙΣΑ υποστηρίζει ότι αυτή η περιγραφή δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί ισχυρισμό του Ιατρικού Συλλόγου και θα αξιολογηθεί μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αιφνιδιαστικός έλεγχος που ματαιώθηκε

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, η Επιτροπή του ΙΣΑ μετέβη εκ νέου στα ιατρεία για αιφνιδιαστικό έλεγχο. Η αυτοψία, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο χώρος ήταν κλειστός.

Ο Σύλλογος επικαλείται το συγκεκριμένο περιστατικό για να αντικρούσει τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι έλεγχοι πραγματοποιούνταν έπειτα από προηγούμενη συνεννόηση με τα ελεγχόμενα ιατρεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε νέα αιφνιδιαστική αυτοψία στις 5 Νοεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το non paper, δεν εντοπίστηκαν στον χώρο ούτε προσαρτήματα της συσκευής οζονοθεραπείας ούτε άλλο μηχάνημα με το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση.

Ο ΙΣΑ αναφέρει ότι το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που είχαν επισυναφθεί στην έκθεση ελέγχου.

Το τιμολόγιο των 29.509,98 ευρώ

Κρίσιμο σημείο του εγγράφου αποτελεί επιστολή που απηύθυνε η Ιωάννα Γάκα στον ΙΣΑ στις 23 Ιουλίου 2026.

Η επιστολή έφερε ως θέμα τη «δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας» και όχι την εγκατάσταση συσκευής πλασμαφαίρεσης.

Στο επισυναπτόμενο τιμολόγιο, συνολικής αξίας 29.509,98 ευρώ και ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2026, αναγραφόταν, κατά το non paper, η αγορά μηχανήματος με την ονομασία «inuspheresis double Filtration Device».

Μετά την παραλαβή των εγγράφων, είχε προγραμματιστεί νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος για τον Σεπτέμβριο του 2026, προκειμένου η Επιτροπή του ΙΣΑ να εξακριβώσει την ακριβή φύση και χρήση του μηχανήματος.

Τι απαντά ο ΙΣΑ για τις αρμοδιότητές του

Στο non paper επισημαίνεται ότι οι Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ δεν διαθέτουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες κρατικών ελεγκτικών φορέων, όπως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΑΔΕ ή η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.

Σε χωριστή επίσημη ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ γνωστοποίησε ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του σχετικά με όσα κατέθεσαν οι δύο γιατροί. Ανέφερε ακόμη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα

Η νέα τοποθέτηση του ΙΣΑ δημοσιοποιείται ενώ έχει ήδη διαταχθεί κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Συλλόγου ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος δηλώνει ότι θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές Αρχές, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες αδειοδότησης και λειτουργίας του ιατρείου.

Τα στοιχεία αυτά προστίθενται στον ήδη ογκώδη φάκελο της υπόθεσης, στον οποίο παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για το χρονικό της θεραπείας, τη λειτουργία του μηχανήματος και την κλήση στο ΕΚΑΒ.

Οι παραπάνω αναφορές αποτυπώνουν τη θέση του ΙΣΑ και δεν συνιστούν δικαστική κρίση. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη.