IT GROUP: Νέα γραφεία στην Καλλιθέα με έμφαση σε Real Estate και Marine Woodworks

Τα νέα γραφεία της στην Καλλιθέα εγκαινίασε η IT GROUP, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας περιόδου ανάπτυξης για την εταιρεία και τους δύο βασικούς πυλώνες δραστηριότητάς της: το Real Estate και Property Management, καθώς και τα Marine Woodworks.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στη νέα έδρα της εταιρείας στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 316, παρουσία πελατών, συνεργατών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού και επαγγελματικού κόσμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα από τη νέα εγκατάσταση, η IT GROUP επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στους δύο κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται, προσφέροντας υπηρεσίες που καλύπτουν τόσο την αγορά και τη διαχείριση ακινήτων όσο και εξειδικευμένες ξυλουργικές εφαρμογές σε σκάφη και πλοία.

Υπηρεσίες Real Estate και Property Management

Στον τομέα του Real Estate, η IT GROUP δραστηριοποιείται στην αγορά, την πώληση, τη μίσθωση και την αξιοποίηση ακινήτων.

Η μεσιτική δραστηριότητα συνδυάζεται με υπηρεσίες Property Management, με στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη ιδιοκτητών, αγοραστών και επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαχείριση μιας υπόθεσης ακινήτου δεν περιορίζεται στη διαμεσολάβηση για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής. Περιλαμβάνει την οργάνωση και παρακολούθηση της διαδικασίας, την αξιοποίηση του ακινήτου και την προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Η IT GROUP τοποθετεί στο επίκεντρο της συγκεκριμένης δραστηριότητας τη συνέπεια, τη διαφάνεια και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με ιδιώτες και επενδυτές.

Η νέα έδρα εγκαινιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική κτηματαγορά διαμορφώνεται σε αγορά πολλαπλών ταχυτήτων, με διαφορετικές τάσεις στις κατοικίες, στα επαγγελματικά ακίνητα και στις επενδύσεις υψηλότερης αξίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εξειδικευμένος κλάδος των Marine Woodworks

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας της IT GROUP αφορά τα Marine Woodworks και ειδικότερα τις ξυλουργικές εργασίες στον χώρο της ναυτιλίας και του yachting.

Η εταιρεία αναλαμβάνει ξυλουργικές κατασκευές, επισκευές, ανακαινίσεις και ειδικές εφαρμογές σε yachts, σκάφη αναψυχής και πλοία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συγκεκριμένες εργασίες απαιτούν ακρίβεια, υψηλή τεχνική κατάρτιση και προσαρμογή στις ιδιαίτερες προδιαγραφές κάθε σκάφους, τόσο ως προς τη λειτουργικότητα όσο και ως προς την αισθητική του αποτελέσματος.

Την ευθύνη του συγκεκριμένου τομέα έχει ο Σπύρος Ιωαννίδης, Co-Founder και Technical Director – Marine Woodworks της IT GROUP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο κ. Ιωαννίδης διαθέτει πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στη ναυπηγοξυλουργική, έχοντας συμμετάσχει σε απαιτητικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η νέα έδρα στην Καλλιθέα

Τα νέα γραφεία βρίσκονται στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 316, στην Καλλιθέα και θα αποτελέσουν το κέντρο των δραστηριοτήτων της IT GROUP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λειτουργία της νέας έδρας εντάσσεται στον σχεδιασμό της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη, ενίσχυση των συνεργασιών και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών στους δύο διαφορετικούς, αλλά συμπληρωματικούς, τομείς δραστηριότητας.

«Η αρχή μιας νέας περιόδου για την IT GROUP»

Στη σημασία της νέας έδρας αναφέρθηκε η Κατερίνα Τσιλίκουνα, Co-Founder και CEO της IT GROUP.

«Το νέο μας γραφείο δεν είναι απλώς μια νέα έδρα. Είναι η αρχή μιας νέας περιόδου για την IT GROUP. Στόχος μας είναι να εξελισσόμαστε, να δημιουργούμε ουσιαστικές συνεργασίες και να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, προσφέροντας σε κάθε πελάτη επαγγελματισμό, συνέπεια και ολοκληρωμένη υποστήριξη», δήλωσε.

Η εταιρεία ευχαρίστησε τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προσκεκλημένους που παρευρέθηκαν στα εγκαίνια και συμμετείχαν στην έναρξη της νέας αυτής περιόδου.