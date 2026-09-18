Mega Non Stop: Η επίσημη ανακοίνωση για τη Μαρία Αντωνά – Θα βρίσκεται στο πλευρό του Ζήση Μούσιου και του Βασίλη Τσεκούρα

Το MEGA Non Stop κάνει πρεμιέρα στο MEGA, έτοιμο να δώσει μια διαφορετική νότα στην πρωινή ενημέρωση του Σαββατοκύριακου, με πλούσια θεματολογία, συνεχή ροή και σύγχρονη δημοσιογραφική προσέγγιση.

Από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:20, ο Ζήσης Μούσιος, ο Βασίλης Τσεκούρας και η Μαρία Αντωνά παίρνουν θέση στο στούντιο και υποδέχονται το κοινό σε μια εκπομπή που θα καλύπτει την επικαιρότητα με γρήγορο ρυθμό και ποικιλία θεμάτων.

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Το «MEGA Non Stop» εστιάζει στον πυρήνα της επικαιρότητας, αναδεικνύοντας τις ανθρώπινες ιστορίες και τις αλλαγές που φέρνουν τα μεγάλα γεγονότα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Με σύγχρονη οπτική αφήγηση και άμεσα αντανακλαστικά, η εκπομπή συνδέει τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, μεταφέροντας τον παλμό τόσο από τα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και από την περιφέρεια.

Η δημοσιογραφική διορατικότητα του Ζήση Μούσιου, η αναλυτική προσέγγιση του Βασίλη Τσεκούρα και η επικοινωνιακή παρουσία της Μαρίας Αντωνά συνθέτουν μια συμπαγή ομάδα, με διαφορετικές οπτικές, αλλά κοινό στόχο: ένα πρωινό Σαββατοκύριακου με αξιόπιστη ενημέρωση, δυναμικό ρυθμό και σύγχρονο χαρακτήρα.