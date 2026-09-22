Κακοκαιρία: «Βούλιαξε» η Κύμη με 115,6 χιλιοστά βροχής – Νέες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Βροχές και τοπικές καταιγίδες έπληξαν την Τρίτη (22/9) μεγάλο μέρος της χώρας, με την Κύμη Ευβοίας να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, καθώς καταγράφηκαν 115,6 χιλιοστά βροχής έως τις 17:40.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην Εύβοια και σε περιοχές της Πελοποννήσου σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνοδεύτηκαν κατά τόπους από καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ η Πολιτική Προστασία απηύθυνε εκ νέου συστάσεις προς τους πολίτες.

Στα 115,6 χιλιοστά η βροχή στην Κύμη

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Κύμη Ευβοίας, όπου ο μετεωρολογικός σταθμός κατέγραψε 115,6 χιλιοστά έως τις 17:40.

Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί πρακτικά σε 115,6 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, αποτυπώνοντας την ένταση των φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Σημαντικές ποσότητες νερού καταγράφηκαν και στην Πελοπόννησο. Σε περιοχές της Αρκαδίας το ύψος της βροχής ξεπέρασε τα 75 χιλιοστά, ενώ σε τμήματα της Αχαΐας υπερέβη τα 40 χιλιοστά.

Το DEBATER είχε καταγράψει από το πρωί της Τρίτης τις περιοχές στις οποίες αναμένονταν ισχυρές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε περιοχές όπου εκδηλώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις ή θυελλώδεις άνεμοι.

Οι βασικές οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Να ελέγξουν ότι λούκια και υδρορροές δεν είναι φραγμένα.

Να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους, ρέματα ή πλημμυρισμένους δρόμους, πεζή ή με όχημα.

Να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες και τις δραστηριότητες σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Να απομακρύνονται από μεγάλα δέντρα, πινακίδες, μπαλκόνια και σημεία από τα οποία μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα.

Να καταφεύγουν σε ασφαλές κτίριο ή αυτοκίνητο σε περίπτωση χαλαζόπτωσης.

Να ακολουθούν τις οδηγίες της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και των κατά τόπους αρμόδιων Αρχών.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση κεραυνών

Όσοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με ηλεκτρικές συσκευές, σταθερά τηλέφωνα και υδραυλικές σωληνώσεις. Συνιστάται επίσης η αποσύνδεση της τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή ρεύματος.

Οι οδηγοί πρέπει να σταματούν σε ασφαλές σημείο, μακριά από δέντρα, να παραμένουν μέσα στο όχημα με κλειστά παράθυρα και αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης και να μην επιχειρούν να κινηθούν σε πλημμυρισμένους δρόμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσοι βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο πρέπει να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να απομακρυνθούν από ψηλά δέντρα, μεταλλικά αντικείμενα, πυλώνες, καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, ποτάμια, λίμνες και τη θάλασσα.

Μέχρι πότε αναμένονται τα ισχυρά φαινόμενα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23/9) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η ΕΜΥ είχε ήδη προειδοποιήσει με έκτακτο δελτίο για την επιδείνωση του καιρού και τις περιοχές που θα επηρεάζονταν.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των φαινομένων από την ΕΜΥ, για την κατάσταση του οδικού δικτύου από την Ελληνική Αστυνομία και για τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.