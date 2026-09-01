Ο Παύλος Τσίμας εντάσσεται στο MEGA – Οι δύο ρόλοι που αναλαμβάνει

Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Παύλο Τσίμα ανακοίνωσε επίσημα το MEGA, με τον έμπειρο δημοσιογράφο να αποκτά διευρυμένο ρόλο στα μέσα της Alter Ego Media.

Ο Παύλος Τσίμας, ο οποίος ήδη αρθρογραφεί στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ενισχύει πλέον την παρουσία του στον όμιλο, συμμετέχοντας ενεργά τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο.

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Σχολιαστής στα «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»

Στο MEGA, ο δημοσιογράφος αναλαμβάνει τον ρόλο του σχολιαστή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ».

Με την πολυετή εμπειρία του στο ρεπορτάζ και την πολιτική ανάλυση, θα συμμετέχει στην αποτίμηση των σημαντικότερων γεγονότων της επικαιρότητας, φωτίζοντας παράλληλα τις εξελίξεις που αναμένεται να απασχολήσουν την επόμενη ημέρα.

Η ένταξή του έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το ενημερωτικό αποτύπωμα του κεντρικού δελτίου του σταθμού.

Καθημερινά στο MEGA NEWS 104,6

Παράλληλα με την τηλεοπτική του παρουσία, ο Παύλος Τσίμας βρίσκεται καθημερινά πίσω από τα μικρόφωνα του MEGA NEWS 104,6, του νέου ενημερωτικού ραδιοφώνου της Alter Ego Media.

Από τις 10:00 έως τις 11:00, παρουσιάζει την εκπομπή «Ημερολόγιο», μέσα από την οποία ανοίγει την ατζέντα της ημέρας και δημιουργεί χώρο για διάλογο και βαθύτερη ανάλυση των θεμάτων της επικαιρότητας.

Η ανακοίνωση του MEGA

«Το MEGA ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Παύλο Τσίμα. Ήδη αρθρογράφος στην εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, ο Παύλος Τσίμας αποκτά πλέον ενεργή παρουσία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Alter Ego Media», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

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Ο Παύλος Τσίμας διαθέτει μακρά πορεία στην ελληνική δημοσιογραφία, με παρουσία στο πολιτικό ρεπορτάζ, στην τηλεοπτική ενημέρωση και στο ραδιόφωνο.

Στο παρελθόν είχε παρουσιάσει στον ΣΚΑΪ την εκπομπή «Prime Time», με μία από τις παραγωγές της να αφορά την πρώτη δεκαετία από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία.