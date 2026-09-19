The Voice: Η Πάολα «κλείδωσε» για τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη – Η προφορική συμφωνία

Η Πάολα είναι το πρόσωπο που βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει την τέταρτη κόκκινη καρέκλα του The Voice, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος επρόκειτο να συνεχίσει για τρίτη διαδοχική σεζόν ως coach στο μουσικό talent show του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ΣΚΑΪ και η παραγωγή κατέληξαν στην Πάολα για την κάλυψη της θέσης που έμεινε κενή, ενώ μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία.

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Οι τελικές υπογραφές, πάντως, σύμφωνα με το Reader, δεν έχουν ακόμη μπει, επομένως σε αυτή τη φάση η συμφωνία δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως τυπικά ολοκληρωμένη.

Η επιλογή της Πάολα έχει και ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, καθώς τη συνέδεε μακρόχρονη φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια είχε βρεθεί πριν από λίγες ημέρες στη Νίκαια για να τον αποχαιρετήσει. Όπως είχε γράψει το DEBATER, η Πάολα έδωσε το «παρών» στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της και τον πρώην σύζυγό της.

Η Πάολα είχε αρνηθεί δύο φορές το The Voice

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρασκήνιο της συμφωνίας, καθώς η Πάολα δεν δέχθηκε την πρώτη πρόταση που της έγινε για να συμμετάσχει στο The Voice.

Σύμφωνα με το Reader, η παραγωγή είχε προσεγγίσει την τραγουδίστρια τουλάχιστον δύο φορές στο παρελθόν, προκειμένου να καθίσει σε μία από τις κόκκινες καρέκλες του talent show.

Τότε η ίδια είχε επιλέξει να μην κάνει το βήμα.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως είναι διαφορετικά και η Πάολα φέρεται να είπε το «ναι», αναλαμβάνοντας μία θέση με ιδιαίτερο βάρος μετά την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Δίπλα σε Παπαρίζου, Μάστορα και Μουζουράκη

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί και τυπικά, η Πάολα θα συμπληρώσει την τετράδα των coaches μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Χρήστο Μάστορα και τον Πάνο Μουζουράκη.

Πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο ΣΚΑΪ είχε ανακοινώσει ότι οι τέσσερις coaches της προηγούμενης σεζόν θα επέστρεφαν και φέτος.

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Το DEBATER είχε μεταδώσει από τον Ιούλιο την επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη 12η σεζόν του The Voice, με τον Γιώργο Λιανό να επιστρέφει στην παρουσίαση και τους Μουζουράκη, Μάστορα, Μαζωνάκη και Παπαρίζου στις κόκκινες καρέκλες.

Η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη άλλαξε αιφνιδιαστικά τον σχεδιασμό του σταθμού και της παραγωγής, που χρειάστηκε να αναζητήσουν νέο πρόσωπο λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν.

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Γιατί η παραγωγή κατέληξε στην Πάολα

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στην παραγωγή αναζητούσαν μία λαϊκή τραγουδίστρια με ισχυρή παρουσία και μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Η Πάολα θεωρήθηκε ότι πληροί αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ υπάρχει και το στοιχείο της τηλεοπτικής έκπληξης, καθώς δεν έχει μέχρι σήμερα συμμετάσχει ως μόνιμο μέλος κριτικής επιτροπής σε αντίστοιχο talent show.

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Η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ θα είναι παράλληλα διπλή, καθώς η τραγουδίστρια ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων της νέας καθημερινής σειράς του Αντρέα Γεωργίου «Μπλε Ώρες».

Το The Voice επιστρέφει χωρίς τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η νέα σεζόν του The Voice αναμένεται να επιστρέψει στον ΣΚΑΪ στις αρχές Οκτωβρίου, με την απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη να αλλάζει αναπόφευκτα το κλίμα στο πλατό.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε καθίσει για δύο συνεχόμενες σεζόν στην κόκκινη καρέκλα και είχε συμφωνήσει να βρίσκεται και στην επόμενη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν αναμένεται να είναι αφιερωμένο στη μνήμη του, με τους coaches να τιμούν τον τραγουδιστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες του.

Για την Πάολα, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα πρόκειται όχι μόνο για ένα νέο τηλεοπτικό βήμα, αλλά και για την ανάληψη της καρέκλας ενός καλλιτέχνη με τον οποίο τη συνέδεε πολυετής προσωπική και καλλιτεχνική σχέση.