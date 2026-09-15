Νίκος Παναγιωτόπουλος: Αναλαμβάνει την «Επικαιρότητα» του MEGA News – Πότε κάνει πρεμιέρα

Την παρουσίαση της εκπομπής «MEGA News Επικαιρότητα» αναλαμβάνει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ενισχύοντας την ενημερωτική ζώνη του σταθμού κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η πρεμιέρα του δημοσιογράφου στον νέο του ρόλο είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ενώ η εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 22:00.

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Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος ο Νίκος Παναγιωτόπουλος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζοντας το περιεχόμενο και τον ενημερωτικό προσανατολισμό της εκπομπής.

Ειδήσεις, αναλύσεις και παρασκήνιο

Η «MEGA News Επικαιρότητα» θα επικεντρώνεται στα κυριότερα γεγονότα της ημέρας, επιχειρώντας να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εικόνα της ειδησεογραφίας μέσα από αναλύσεις και πληροφορίες από το παρασκήνιο.

Στο δελτίο θα φιλοξενούνται ζωντανές ανταποκρίσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αναλυτικά σχόλια γύρω από τις πολιτικές, κοινωνικές και διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν την επικαιρότητα.

Στόχος του MEGA News είναι η άμεση και τεκμηριωμένη παρουσίαση των σημαντικότερων ειδήσεων, με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο να αναλαμβάνει τη βραδινή ενημέρωση των τηλεθεατών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πώς μπορούν να παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές

Οι τηλεθεατές μπορούν να παρακολουθούν το MEGA News μέσα από το MEGA Play και την επίσημη ιστοσελίδα megatv.com.

Το κανάλι είναι επίσης διαθέσιμο στη Magenta TV, στη θέση 118, καθώς και στην πλατφόρμα EON της NOVA, στη θέση 118 μέσω δορυφόρου και στη θέση 18 μέσω Internet.

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Η πρεμιέρα της εκπομπής «MEGA News Επικαιρότητα» με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 22:00.