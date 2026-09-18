Γιάννης Πιτταράς: Άστοχο «αστείο» για σαμάνο και υπνωτιστή στον αέρα του ΣΚΑΪ – Το timing που προκαλεί ερωτήματα

Χωρίς τον Δημήτρη Οικονόμου ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής (18/9) η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, με τον Γιάννη Πιτταρά να βρίσκεται μόνος του στο πλατό και να επιχειρεί να εξηγήσει με χιουμοριστική διάθεση την απουσία του συμπαρουσιαστή του.

Μόνο που το συγκεκριμένο χιούμορ, λόγω της συγκυρίας, δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

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«Ο κύριος Οικονόμου έχει αποφασίσει να ακολουθήσει μια ολιστική προσέγγιση στη σημερινή μέρα», ανέφερε αρχικά ο Γιάννης Πιτταράς, προτού κάνει λόγο για «σαμάνο, υπνωτιστή γιατρό» που φέρεται –πάντα στο πλαίσιο του αστείου– να είχε δώσει σχετικές… οδηγίες στον συνάδελφό του.

Στη συνέχεια σχολίασε ότι «αρχίσαμε τα τριήμερα κι ας μην έχουμε εθνική επέτειο», στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του στον Δημήτρη Οικονόμου.

Ένα «αστείο» σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκυρία

Υπό άλλες συνθήκες, η συγκεκριμένη στιχομυθία θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί απλώς ως ένα τηλεοπτικό πείραγμα μεταξύ δύο επί χρόνια συνεργατών.

Το timing, όμως, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Η δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη έχει στρέψει το ενδιαφέρον και σε ζητήματα που αφορούν μη συμβατικές πρακτικές, «θεραπευτές» και πρόσωπα που εμφανίζονται να παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με την υγεία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η επιλογή να χρησιμοποιηθούν στον αέρα μιας ενημερωτικής εκπομπής όροι όπως «σαμάνος» και «υπνωτιστής γιατρός» ως υλικό για χιούμορ μπορεί εύλογα να θεωρηθεί τουλάχιστον ατυχής.

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Το χιούμορ έχει και timing

Δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο Γιάννης Πιτταράς είχε πρόθεση να υποβαθμίσει κάποια πραγματική υπόθεση. Από το ύφος και το περιεχόμενο της τοποθέτησής του προκύπτει ότι επρόκειτο για πείραγμα προς τον συμπαρουσιαστή του.

Αυτό, όμως, δεν αναιρεί το ερώτημα εάν μια τέτοια αναφορά ήταν εύστοχη στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

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Άλλωστε, ειδικά σε μια ενημερωτική εκπομπή, η επικαιρότητα δίνει διαφορετικό βάρος ακόμη και σε ένα φαινομενικά αθώο αστείο.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πρόβλημα ίσως να μην ήταν η πρόθεση, αλλά η στιγμή και οι λέξεις που επιλέχθηκαν.