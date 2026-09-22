Eurovision 2027: Άνοιξαν οι συμμετοχές για την Ελλάδα – Δύο ημιτελικοί και Εθνικός Τελικός

Άνοιξε σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η ελληνική συμμετοχή θα αναδειχθεί μέσα από το «Sing for Greece 2027» της ΕΡΤ, το οποίο επιστρέφει με τρεις διαγωνιστικές βραδιές: δύο ημιτελικούς και έναν Εθνικό Τελικό.

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Στη διαδικασία θα συμμετάσχουν έως και 20 τραγούδια, ενώ οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν το ελληνικό εισιτήριο μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους έως την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

Έως 20 τραγούδια στους δύο ημιτελικούς

Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΡΤ, συνολικά έως 20 τραγούδια θα επιλεγούν για να διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς του «Sing for Greece 2027».

Τα τραγούδια θα κατανεμηθούν στις δύο βραδιές, από τις οποίες θα προκύψουν οι 12 συμμετοχές που θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο Εθνικό Τελικό.

Η διαδικασία φιλοδοξεί να δώσει βήμα στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, επιτρέποντας σε ερμηνευτές και δημιουργούς να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους ενώπιον του τηλεοπτικού κοινού.

Το κοινό αποφασίζει για τους 12 φιναλίστ

Η πρόκριση από τους δύο ημιτελικούς στον Εθνικό Τελικό θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Οι τηλεθεατές θα αποφασίσουν ποια 12 από τα έως 20 διαγωνιζόμενα τραγούδια θα συνεχίσουν στην τελική φάση της διαδικασίας.

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Με τον τρόπο αυτό, το κοινό αποκτά καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής δωδεκάδας που θα διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2027.

Πώς θα αναδειχθεί ο νικητής στον Εθνικό Τελικό

Στον Εθνικό Τελικό το αποτέλεσμα δεν θα προκύψει μόνο από την ψήφο των τηλεθεατών.

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Το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών, με τον ή την ερμηνεύτρια που θα επικρατήσει να εξασφαλίζει το εισιτήριο για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Οι αναλυτικές λεπτομέρειες για τον τρόπο ψηφοφορίας, τη σύνθεση των επιτροπών και τη βαρύτητα κάθε ψήφου αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΡΤ στο πλαίσιο της εξέλιξης της διαδικασίας.

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Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής τραγουδιών

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η προθεσμία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την πρόσκληση συμμετοχής, τους αναλυτικούς όρους και τη φόρμα υποβολής στην επίσημη σελίδα του Sing for Greece 2027.

Για δεύτερη χρονιά το «Sing for Greece»

Το «Sing for Greece» διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με τη συγκεκριμένη διευρυμένη μορφή, μετά την ανταπόκριση που κατέγραψε η περσινή διαδικασία επιλογής.

Οι τρεις διαγωνιστικές βραδιές της προηγούμενης διοργάνωσης προσέλκυσαν το ενδιαφέρον καλλιτεχνών και τηλεθεατών, καταγράφοντας υψηλή τηλεθέαση στην ΕΡΤ1 και στο ERTFLIX.

Στον Εθνικό Τελικό του Sing for Greece 2026 είχε επικρατήσει ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», εξασφαλίζοντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη διοργάνωση της Βιέννης.

Η ΕΡΤ συνεχίζει, επομένως, το μοντέλο της ανοιχτής διαγωνιστικής επιλογής, διατηρώντας ενεργή τη συμμετοχή του κοινού τόσο στους ημιτελικούς όσο και στον Εθνικό Τελικό.

Στο Μπουργκάς η Eurovision 2027

Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2027 στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Όπως έχει γράψει το DEBATER, η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη βουλγαρική πόλη στις 11, 13 και 15 Μαΐου 2027.

Οι δύο ημιτελικοί της Eurovision έχουν προγραμματιστεί για τις 11 και 13 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2027.