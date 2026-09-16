Θάνατος Μαζωνάκη: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση παρήγγειλε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ζητείται κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αν ο ΙΣΑ ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολωνακίου.

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Για τους ελέγχους που διενήργησαν στο ιατρείο αλλά και τις ενέργειες τους με δεδομένο ότι η γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ήδη από το 2023 σε συνέδρια. Επίσης ζητείται έρευνα σε βάθος πενταετίας για τον ΙΣΑ και όποιον άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για ελέγχους σε αντίστοιχα κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες.