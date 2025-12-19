Νωαίνα: «Η πίεση στον 21χρονο δεν ήταν από τον Μαζωνάκη, αλλά από την παραγωγή»

Η τραγουδίστρια που συμμετείχε στο ίδιο σχήμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο πέρσι την άνοιξη, μιλά στο Live News για το περιστατικό που τους εμπλέκει.

Η Νωαίνα, το καλλιτεχνικό όνομα της τραγουδίστριας, αναφέρει ότι δεν έχει ποτέ γίνει μάρτυρας ή δεν έχει ακούσει τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει ανήθικες προτάσεις. Ωστόσο, επισημαίνει ότι ο νεαρός τραγουδιστής βρισκόταν υπό πίεση από μέλη της παραγωγής.

«Για εμένα αυτό είναι και το χειρότερο σε αυτή την υπόθεση. Ότι θεωρώ ότι δέχθηκε μεγαλύτερη πίεση από συνεργάτες και άτομα της παραγωγής παρά από τον ίδιο τον Γιώργο.

Δηλαδή ήμουν μπροστά όταν τον χτύπησε στην πλάτη ένα συγκεκριμένο άτομο της παραγωγής και του είπε: ‘Πήγαινε, πήγαινε στο καμαρίνι, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα’», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Η ίδια χαρακτήρισε άψογη την συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως είπε, δεν αντιλήφθηκε κάτι μεμπτό, ωστόσο -όπως λέει- όταν ένας νέος συνάδελφος της λέει ότι φοβάται θεώρησε χρέος της να τον προστατεύσει.

«Από τη στιγμή που ένα παιδάκι 20 χρονών ερχόταν σε εμένα και μου έλεγε: ”Φοβάμαι, με πιέζουν να πάω στο καμαρίνι και απ’ ό,τι καταλαβαίνω έχουν άλλες προθέσεις”, τότε το θεώρησα χρέος μου να τον προστατεύσω και να τον βοηθήσω κι εγώ με όποιον τρόπο μπορούσα».

«Δέχομαι πιέσεις από την παραγωγή»

Σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια αναφέρει: «Δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αυτό καθ’ αυτό επικίνδυνος. και σίγουρα όχι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος σε αυτό τον χώρο, όσον αφορά αυτό το κομμάτι.

Ο Στέφανος την πρώτη μέρα που τον γνωρίσαμε, δηλαδή μετά την τζενεράλε, ήρθε και μας είπε στα παιδιά που τραγουδούσαμε: «Παιδιά, συμβαίνει κάτι, δεν σας ξέρω καλά, αλλά θέλω να σας το πω, δέχομαι πιέσεις από άτομα της παραγωγής».

«Του είπανε: ”Πήγαινε στο καμαρίνι, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα”, και τα συναφή. Οπότε εμείς σαν ομάδα, τα άλλα παιδιά δηλαδή, οι τραγουδιστές, φροντίσαμε να μην τον αφήνουμε ποτέ μόνο του, για να μην έρχεται σε επαφή με άτομα της παραγωγής που θέλανε να τον προωθήσουνε με αυτό τον τρόπο στον Γιώργο.

Σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ τους, δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος (ο νεαρός) κυρίως από άτομα της παραγωγής είχε πει ότι δεχόταν πιέσεις».

«Αυτό που μπορούσα να κάνω ήταν να τον έχω μαζί μου. Και στο καμαρίνι φεύγαμε μαζί το βράδυ, ερχόμασταν μαζί, ούτως ώστε να μην είναι εύκολη λεία για τα άτομα αυτά που θέλανε να τον σπρώξουν προς εκείνη την κατεύθυνση. (Άτομο της παραγωγής) τον χτύπησε στον ώμο και του είπε: ”Πήγαινε, πήγαινε, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα”».

Σχετικά με τη συνεργασία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η γυναίκα είπε: «Με εμένα ήταν άψογη η επαφή μου με τον Γιώργο και η συνεργασία μου».

«Δεν ήταν πια σε καμαρίνι μόνος του. Ήταν στο καμαρίνι με τα αγόρια. Οπότε εμείς φροντίσαμε να τον έχουμε συνέχεια μαζί μας. Δεν είπα ότι δεν έγινε ποτέ από τον Μαζωνάκη. Δεν θεωρώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιτεθεί σωματικά σε κάποιον ποτέ.

Δηλαδή στο πλαίσιο που τον γνώρισα εγώ δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν όλο λεκτικό και ψυχολογικό. Δεν ξεπεράστηκε κάποια γραμμή όσον αφορά την σωματική ακεραιότητα κάποιου».

Πατούσε like σε αναρτήσεις του Μαζωνάκη μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Το προφίλ του γεμάτο βίντεο και φωτογραφίες από τη συνεργασία τους με τον νεαρό τραγουδιστή να μιλά με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον λαϊκό τραγουδιστή.

Ζούσε το όνειρο του. Τραγουδούσε διπλά σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της λαϊκής σκηνής. «Με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα μου», έγραφε σε άλλη ανάρτηση.

«Το είδα και “έφυγα” από τα ρούχα μου»

Τα όσα έχει καταγγείλει ο 21χρονος σοκάρουν. Μάλιστα κανείς από τους τραγουδιστές, με τους οποίους συνεργάζεται σήμερα, δεν γνώριζε τα όσα σκόπευε να καταγγείλει.

«Το είδα σήμερα και ”έφυγα” από τα ρούχα μου γιατί δεν το περίμενα γιατί αυτόν τον Στέφανο τον έχουμε εμείς στο μαγαζί. Κι εγώ το παλικάρι το γνώρισα στις πρόβες. Δεν ήξερα καν το παλικάρι. Δεν ήξεραν καν τίποτα και τον έβλεπα από κάτω ευδιάθετο, χόρευε, τραγουδούσε όταν τραγουδούσαμε εμείς οι υπόλοιποι. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρει αυτός και ο Μαζωνάκης. Ποιος λέει αλήθεια, ποιος ψέματα», ανέφερε ο Γιώργος Βελισσάρης.

Ο 21χρονος στη μήνυση του αναφέρει ότι όλα έγιναν στο νυχτερινό κέντρο και το καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως λέει, οι πιέσεις που δεχόταν ήταν αφόρητες, ωστόσο η συνεργασία τους δεν σταμάτησε εκεί. Αφού ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις στο Fever, ο 21χρονος ακολούθησε τον Μαζωνάκη και στην καλοκαιρινή του περιοδεία.

Ποιος είναι ο 21χρονος

Από πολύτεκνη οικογένεια προέρχεται ο 21χρονος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη και από πολύ μικρός ξεκίνησε να τραγουδά σε μουσικές σκηνές.

«Παιδάκι μικρό ήταν. Το πρόγραμμα άνοιγε. Ήσυχος ήταν με την κιθαρούλα του εκεί. Δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα. Γενικά στη νύχτα συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Καλώς ή κακώς είναι ο χώρος μας δύσκολος και περίεργος», ανέφερε ο τραγουδιστής Δημήτρης Γιώτης.

Ο νεαρός δοκίμασε την τύχη του και σε talent shows, χωρίς όμως να καταφέρει να περάσει στις επόμενες φάσεις. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε τον περασμένο Μάρτιο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης τον κάλεσε να συμμετάσχει στο σχήμα του.

Δικηγόρος 21χρονο: «Υπάρχει και άλλος μάρτυρας»

Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, αναφέρει πως έχουν επικοινωνήσει και άλλα άτομα μαζί του που επιθυμούν να μοιραστούν και τις δικές τους εμπειρίες με τον διάσημο καλλιτέχνη όμως κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει δεν έχει κάνει επίσημη καταγγελία.

Μιλώντας στο Live News ο δικηγόρος του 21χρονου είπε: «Υπάρχει και άλλος μάρτυρας που θα επιβεβαιώσει τη μήνυση. Ο εντολέας μου προσπαθεί να αποδείξει ό,τι έχει ζήσει. Οι οικονομικές διαφορές δεν έχουν να κάνουν με την καταγγελία. Ο εντολέας μου δεν έχει καμία επαγγελματική σχέση με τον επιχειρηματία».