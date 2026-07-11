Marfin: Τα σακίδια των 3 δραστών που πρόδωσαν την ταυτότητα τους και τα ψηφιακά ευρήματα της ΕΛΑΣ – Αθώα δηλώνει η 46χρονη, στο κάδρο 3 ακόμη άτομα

Νέες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που η ΕΛΑΣ προχώρησε στην ταυτοποίηση των φερόμενων δραστών της τραγωδίας της Marfin έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΛΑΣ, τα προσωπικά σακίδια των 3 συλληφθέντων αποτέλεσαν ισχυρό τεκμήριο καθώς έφεραν μοναδικά, επίκτητα χαρακτηριστικά. Οι Aρχές, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία, κατάφεραν να αναβαθμίσουν την ευκρίνεια φωτογραφικού υλικού από τη στιγμή των επεισοδίων. Στην περίπτωση του πρώτου κατηγορουμένου, οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν στον ιμάντα του σακιδίου του χειροποίητα ζωγραφισμένα σύμβολα, καθώς και ένα διακριτό κόκκινο μοτίβο στο κέντρο του σάκου, στοιχεία μοναδικά που προστέθηκαν μετά την αγορά της.

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Όσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, τα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποκάλυψαν ένα σακίδιο με μεταλλικά πρόσθετα στα κορδόνια και στη βάση του, καθώς και ιδιαίτερα παπούτσια.

Το σημαντικότερο εύρημα της Αντιτρομοκρατικής ήταν ο εντοπισμός των ίδιων ακριβώς σακιδίων σε φωτογραφίες από προσωπικές στιγμές των συλληφθέντων, τραβηγμένες πριν από τα επεισόδια και τη φονική πυρκαγιά. Το πολύτιμο αυτό υλικό είχε κατασχεθεί πριν από περίπου έξι χρόνια, κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι προσώπου καταδικασμένου για τρομοκρατία.

Η επεξεργασία του υλικού συνδυάστηκε με τις μαρτυρίες, οι οποίες τοποθετούν με ακρίβεια τους δύο άνδρες στον τόπο της τραγωδίας. Συγκεκριμένα, μάρτυρες είχαν υποδείξει τον άνδρα με το κόκκινο έμβλημα στο σακίδιο ως το άτομο που έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της Marfin, ανοίγοντας τον δρόμο για να πέσουν οι μολότοφ και τα εύφλεκτα υγρά.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN, ο δεύτερος κατηγορούμενος, με τα μεταλλικά εξαρτήματα στη σάκα, περιγράφεται από μάρτυρες να δίνει οδηγίες στο σημείο της επίθεσης.

Ανάμεσα στους φερόμενους δράστες βρίσκεται και μια γυναίκα σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Η ίδια έχει ήδη επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας αθώα και προαναγγέλλοντας την επιστροφή της στην Ελλάδα. Αν και οι μαρτυρίες την τοποθετούν δίπλα στην ομάδα των δραστών να μεταφέρει αντικείμενα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μαρτυρικό υλικό που να αποδεικνύει ότι προέβη σε ρίψη κάποιου αντικειμένου προς το κτήριο της τράπεζας.

Με δύο ανθρώπους να είναι ήδη στα χέρια της αστυνομίας και την γυναίκα 46 ετών που μένει στη Βρετανία να έχει ένταλμα σε βάρος της, το Mega αποκαλύπτει ότι ακόμη τρία άτομα έχουν μπει στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών και εξετάζεται η τυχόν εμπλοκή τους στην υπόθεση της Marfin.

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Ειδικότερα, πρόκειται για έναν δραστήριο αντιεξουσιαστή που ήταν στον κύκλο των υπόπτων τους πρώτους μήνες μετά την τραγωδία, χωρίς τελικά να προκύψει κάτι σε βάρος του.

Ο δεύτερος, είναι ακόμη ένας αντιεξουσιαστής, που συνελήφθη κάποια χρόνια μετά, για υπόθεση ένοπλης οργάνωσης και βομβιστικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, ηταν προσωπικός φίλος με κάποιον από τους συλληφθέντες.

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Το χρονικό της επίθεσης και η οργάνωση των δραστών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., την ημέρα των εκτεταμένων επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας, ομάδα ατόμων που είχε αποκοπεί από την πορεία κινήθηκε με απόλυτα οργανωμένο τρόπο προς την τράπεζα.

Αφού έσπασαν την κεντρική είσοδο, εκτόξευσαν στο εσωτερικό εύφλεκτο υγρό και τουλάχιστον μία βόμβα μολότοφ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά.

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Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους, μοιρασμένα τόσο στο επιχειρησιακό κομμάτι της επίθεσης όσο και στην υποστήριξη των δραστών.