Νατάσα Παζαΐτη: Οικογενειακές διακοπές στη Μύκονο με τον γιο της, Αλέξανδρο (Βίντεο)

Διάλειμμα από τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις πραγματοποιεί η Νατάσα Παζαΐτη, επιλέγοντας το νησί των Ανέμων για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η διακεκριμένη χειρουργός και σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή βρέθηκε στη Μύκονο για να περάσει χαλαρές στιγμές με την οικογένειά της.

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Ο φακός του Mykonos Live TV την εντόπισε κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου στα κοσμικά Ματογιάννια, συνοδευόμενη από τον γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή.

Για τη βόλτα της στα γραφικά σοκάκια της Χώρας, η Νατάσα Παζαΐτη επέλεξε μια άκρως καλοκαιρινή και κομψή εμφάνιση, φορώντας ένα αέρινο φόρεμα σε πορτοκαλί και πράσινες αποχρώσεις.