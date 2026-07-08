Γιώργος Μαζωνάκης: «Η αγάπη μεταξύ συγγενών πολλές φορές είναι καταστροφή – Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δυο αστυνομικοί»

Σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σπάζοντας για πρώτη φορά τη σιωπή του σχετικά με την περιπέτεια της υγείας του και την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο το περασμένο καλοκαίρι.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής μίλησε στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ α τετ» του ALPHA Κύπρου, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο ψυχιατρικό ίδρυμα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε ανοιχτά στη βαθιά κρίση που διέρχονται οι σχέσεις με το οικογενειακό του περιβάλλον.

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Η πολυαναμενόμενη συνέντευξη πρόκειται να μεταδοθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου, με το καθηλωτικό τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα να αποκαλύπτει πτυχές μιας συγκλονιστικής μαρτυρίας.

«Έμαθα να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι», δηλώνει χαρακτηριστικά ο καλλιτέχνης στην εισαγωγή της τοποθέτησής του.

Περιγράφοντας τη στιγμή της σύλληψής του και την ξαφνική μεταφορά του στο ίδρυμα, ο Γιώργος Μαζωνάκης αναφέρει: «Χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δυο αστυνομικοί με πολιτικά. Πίστευα ότι δε θα με κρατήσουν, γιατί ακούσια νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Ήταν αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω.

Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν. Ή επίσης, για κάποιον που σε βλέπει εκεί, σου λέει “εντάξει, μια χαρά είμαστε για να είναι και ο Μαζωνάκης εδώ, είμαστε τέλεια”».

Η ρήξη με τους συγγενείς και η στήριξη του κοινού

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο αγαπημένος τραγουδιστής αγγίζει το ευαίσθητο θέμα των οικογενειακών του σχέσεων, εκφράζοντας το παράπονό του για τη στάση των δικών του ανθρώπων.

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«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή, γιατί μέσω της αγάπης, γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι κι αν έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που ήθελαν αυτοί», εξομολογείται με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Η συναισθηματική φόρτιση κορυφώνεται όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης περιγράφει το σοκ που υπέστη, αλλά και τη σανίδα σωτηρίας που βρήκε στην αγάπη των θαυμαστών του: «Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά.

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Πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένειά μου που ήμασταν μια γροθιά. Εμένα με προστάτεψε ο κόσμος. Ένα πράγμα που επίσης δεν το πίστευα ότι θα συμβεί. Υπάρχουν φορές που λέω ότι δεν αντέχω άλλο».