Μίλτος Καρατζάς: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι λίγο άτακτο παιδί, φλερτάρει με αγόρια και κορίτσια»

Στην εκπομπή «Buongiorno» φιλοξενήθηκαν οΜίλτος Καρατζάς και ο στιχουργός Νίκος Γρίτσης, προκειμένου να σχολιάσουν την πολύκροτη υπόθεση που εμπλέκει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η καταγγελία του 21χρονου Στέφανου Παπαδόπουλου για ασελγείς πράξεις κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους έχει προκαλέσει τριγμούς στην καλλιτεχνική επικαιρότητα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Μίλτου Καρατζά, ο οποίος περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν άνθρωπο πληθωρικό και «άτακτο», που εκδηλώνει ελεύθερα το φλερτ του προς κάθε κατεύθυνση.

Ο ίδιος εξέφρασε την έντονη αμφιβολία του για τη βασιμότητα των βαριών κατηγοριών, τονίζοντας πως παρά την ιδιαίτερη προσωπικότητα του καλλιτέχνη, δεν θεωρεί πιθανό να έχει προβεί σε οποιαδήποτε ακραία ή έκνομη συμπεριφορά εις βάρος τρίτου.

Όλα όσα είπε ο Μίλτος Καρατζάς

«Απ’ ό,τι γνωρίζω εγώ με τις γνωριμίες που έχω, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα λίγο άτακτο παιδί και φλερτάρει από εδώ και από εκεί με αγόρια και με κορίτσια. Δε νομίζω ότι πήγε ποτέ να του την πέσει χοντρά όπως υποστηρίζει ο πιτσιρικάς.

Σας λέω πράγματα που γνωρίζω καλά από μέσα. Παρέα έχω κάνει μαζί του. Επειδή τον ξέρω σαν άνθρωπο πώς νιώθει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι πήγε να κάνει κάτι με το ζόρι. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, έχοντας δυο κόντρες, μια με την οικογένειά του και άλλη μια κόντρα με τον πρώην επιχειρηματία του», είπε ο Μίλτος Καρατζάς.

